കൊൽക്കത്ത∙ ബംഗാളിൽ തൃണമൂൽ‌ കോൺഗ്രസ് കൗണ്‍സിലർക്ക് വെടിയേറ്റു.‌ നോർത്ത് ബരാക്‌പുർ മുൻസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള കൗൺസിലർ ചമ്പ ദാസിനാണ് ശനിയാഴ്ച രാത്രി കാലിനു വെടിയേറ്റത്. ഇവരെ ആശുപത്രിയിൽ‌ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

മറ്റൊരു തൃണമൂൽ നേതാവ് അശ്വനി മന്നയെ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ സൗത്ത് 24 പർഗാനാസിൽ വെട്ടേറ്റു മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എസ്‌യുസിഐ പ്രവർത്തകരാണ് കൊലപാതകത്തിനു പിന്നിലെന്ന് തൃണമൂൽ ആരോപിച്ചു. ഒരു എസ്‌യുസിഐ പ്രവർത്തകനെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിലും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ മാസമാദ്യം സൗത്ത് 24 പർഗാനാസ് ജില്ലയിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രാദേശിക നേതാവായ അമീർ അലി ഖാനെ അജ്ഞാതർ വെടിവച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 56കാരനായ അമീർ രാവിലെ നടക്കാനിറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു സംഘം വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു.

