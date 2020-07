വികാസ് ദുബെ മറഞ്ഞിട്ട് 36 മണിക്കൂർ; വീട് ഇടിച്ചു തകർത്തു; കണ്ടെത്താൻ 25 സംഘങ്ങൾ

കാൻപുർ∙ എട്ടു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കൊടും കുറ്റവാളി വികാസ് ദുബെയുടെ വീട് തകർത്തു. ബുൾ ഡോസറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നാഗ്പുർ ഭരണകൂടമാണ് വീട് നശിപ്പിച്ചത്. ഉത്തർപ്രദേശ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് വീട് ഇടിച്ചുപൊളിച്ചത്. പകുതി പൊളിഞ്ഞ ഭിത്തികൾ, കുമിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുന്ന കല്ലും മണ്ണും എന്നിവയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രദേശത്ത് ബാക്കിയുള്ളത്.

വ്യാഴാഴ്ച അർധരാത്രി കാൻപുരിലെ ചൗബേപൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ ബിക്രു ഗ്രാമത്തിൽ വികാസ് ദുബെയെ പിടികൂടാൻ പൊലീസ് നടത്തിയ നീക്കത്തിനിടെയാണ് എട്ട് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഒരു ഡിഎസ്പി, മൂന്ന് എസ്ഐ, നാല് കോണ്‍സ്റ്റബിൾ എന്നിവരാണു മരിച്ചത്.



സംഭവത്തിൽ ഏഴു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനു പിന്നാലെ കാണാതായ വികാസിനെ കഴിഞ്ഞ 36 മണിക്കൂറായി പൊലീസ് തിരയുകയാണ്. വികാസ് ദുബെയെക്കുറിച്ചു വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നവർക്ക് 50,000 രൂപയും കാൻപുർ പൊലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.



വികാസ് ദുബയെ കണ്ടെത്താൻ 25 സംഘങ്ങൾ

ഇരുപത്തഞ്ചോളം പൊലീസ് സംഘങ്ങളെയാണ് വികാസ് ദുബയേയും കൂട്ടാളികളെയും കണ്ടെത്താനായി ഉത്തർപ്രദേശ് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവർ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ പരിശോധന നടത്തുകയാണെന്ന് കാൻപുർ ഐജി മോഹിത് അഗർവാൾ അറിയിച്ചു. മറ്റും സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചതായാണ് ഐജി അറിയിച്ചത്.



ദുബെയെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി അഞ്ഞൂറോളം ഫോണുകളാണ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. അറുപതോളം ക്രിമിനൽ കേസുകളാണ് ദുബെയുടെ പേരിലുള്ളത്. ലക്നൗവിലെ കൃഷ്ണനഗറിലുള്ള ദുബെയുടെ വീട് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി പൊലീസ് റെയ്ഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ദുബെയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട പൊലീസുകാരുടെ വീടുകൾ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് സന്ദർശിച്ചു. ഒരോ കുടുംബത്തിനും ഒരു കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരവും പ്രഖ്യാപിച്ചു.

