കൊറോണ ആദ്യം അറിയിച്ചതു ചൈന അല്ലെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന

ജനീവ∙ കൊറോണ വൈറസ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യം അറിയിപ്പു നല്‍കിയത് ചൈനയല്ല തങ്ങളുടെ തന്നെ ഓഫിസാണെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന. ഈ ആഴ്ച വന്ന പുതിയ റിപ്പോർട്ടിലാണ് സ്വന്തം ഓഫിസാണ് അറിയിച്ചതെന്ന് ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ അറിയിച്ചത്. ചൈനയിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട കോവിഡ് മഹാമാരി മറച്ചുവയ്ക്കാൻ ചൈനയ്ക്കൊപ്പം ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒയും കൂട്ടുനിന്നുവെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ഏപ്രിൽ 9ന് ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആദ്യ റിപ്പോർട്ടിൽ ഡിസംബർ 31ന് ഹുബെയ് പ്രവിശ്യയിലെ വുഹാന്‍ മുനിസിപ്പൽ ഹെൽത്ത് കമ്മിഷനിൽ ന്യുമോണിയ ബാധിച്ച കേസുകളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിരുന്നു എന്നു പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ആരാണ് ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒയെ അറിയിച്ചതെന്ന് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല.

പിന്നീട് ഏപ്രിൽ 20ന് ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ ഡയറക്ടർ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ചൈനയിൽനിന്നാണ് കേസ് ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ചൈനീസ് അധികൃതരാണോ അതോ മറ്റാരെങ്കിലുമാണോ ഈ വിവരം അറിയിച്ചതെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നില്ല.

ഈ ആഴ്ച പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ചൈനയിലെ ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ ഓഫിസ് ആണ് ഡിസംബർ 31ന് ‘വൈറൽ ന്യുമോണിയ’യുടെ കേസുകൾ കൂടുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചത്. ഇവർ ഇതിന് ആധാരമാക്കിയത് വുഹാൻ ഹെൽത്ത് കമ്മിഷൻ വെബ്സൈറ്റിലെ മാധ്യമങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഡിക്ലറേഷനാണ്.

അതേദിവസം തന്നെ ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒയുടെ രാജ്യാന്തര പകർച്ചവ്യാധി നിരീക്ഷണ ശൃംഖലയായ യുഎസ് ആസ്ഥാനമായ പ്രോമെഡും അജ്ഞാത കാരണങ്ങള്‍ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വുഹാനിലെ കേസുകളെക്കുറിച്ചും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുശേഷം ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ ചൈനീസ് അധികൃതരോട് ജനുവരി ഒന്നിനും രണ്ടിനും ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ചു വിവരംതേടി. ജനുവരി മൂന്നിന് ചൈന മറുപടി നൽകി.

ഒരു കാര്യം അന്വേഷിച്ചു സ്ഥിരീകരിക്കാൻ 24–48 മണിക്കൂർ വരെ രാജ്യങ്ങൾക്ക് സമയമെടുക്കുമെന്ന് ഇതേക്കുറിച്ച് ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ എമർജൻസീസ് ഡയറക്ടർ മൈക്കൽ റയൻ വെള്ളിയാഴ്ച വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

