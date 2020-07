‘ചൗ, മാവോ ഖാവോ, ഖാവോ’; 1965ൽ വാജ്പേയി ചൈനയ്ക്കു നൽകിയ ‘നല്ല മറുപടി’

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഗൽവാനിൽ ഇന്ത്യ–ചൈന അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലഡാക്കിൽ നേരിട്ടെത്തി സൈനികരുടെ പോരാട്ടവീര്യമുയർത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ മിന്നൽ സന്ദർശന വാർത്ത വലിയ ശ്രദ്ധ നേടി. 55 വർഷം മുൻപ് ഡൽഹിയിലെ ചൈനീസ് എംബസിക്കു മുന്നിൽ ഒരു നയതന്ത്ര വിഷയത്തെ എ.ബി.വാജ്‌പേയിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മിന്നൽ പ്രകടനത്തിലൂടെ തകർത്ത ഓർമകളും ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാവുന്നു.



1965 ഓഗസ്റ്റ്. അതിർത്തിപ്രദേശത്ത് മേയുകയായിരുന്ന 800 ആടുകളെയും 59 യാക്കുകളെയും (ചമരി ആട്) നാല് ആട്ടിടയന്മാരെയും ഇന്ത്യൻ സൈന്യം തട്ടിയെടുത്തതായി ആരോപിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രിക്കു ചൈന കത്തെഴുതി. 1962 ലെ ഇന്ത്യ–ചൈന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ലഭിച്ച മുൻതൂക്കമാണ് മൂന്നു വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കാൻ ചൈനയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഈ ആരോപണം ഇന്ത്യ നിഷേധിച്ചെങ്കിലും ചൈന വഴങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല.

ഈ സമയത്താണ് അന്ന് 42 വയസ്സുകാരനായിരുന്ന എംപിയും പിന്നീട് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേ‌യി വേറിട്ട പ്രകടനത്തിലൂടെ രംഗത്തെത്തിയത്. ചൈനീസ് എംബസിയിലേക്ക് 800 ആടുകളുമായാണ് വാജ്‌പേയിയും അനുയായികളും എത്തിയത്. 1962 ൽ സൗഹൃദത്തിലായിരിക്കെ ഇന്ത്യയെ കടന്നാക്രമിച്ച് ഞെട്ടിച്ച ചൈനയെ അതേ നാണയത്തിൽ ചൈനീസ് എംബസി നിലയുറപ്പിച്ച ചാണക്യപുരിയിലെ തെരുവിൽ ഞെട്ടിച്ച പ്രകടനം അതിന്റെ ഗൗരവമാർന്ന നർമഭാവന കൊണ്ടുകൂടി ഏറെ ലോകശ്രദ്ധ നേടി.

ഡൽഹിയിലെ ചൈനീസ് എംബസിയിലേക്കുള്ള പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ച് 1965 ൽ മനോരമ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ട്.

‘എന്നെ ഭക്ഷിക്കൂ, പക്ഷേ ലോകത്തെ രക്ഷിക്കൂ’ എന്നെഴുതിയ പ്ലക്കാർഡുകൾ തൂക്കിയിട്ട ആടുകളാണ് എംബസി പടിക്കലെത്തിയത്. ചൈനീസ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ചൗ എൻ ലായ്, ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് മാവോ സെദുങ് എന്നിവരെ ലക്ഷ്യമാക്കി ‘ചൗ, മാവോ ഖാവോ, ഖാവോ’ (ചൗ, മാവോ, ഇത് തിന്നോ, തിന്നോ) എന്ന മുദ്രാവാക്യവും പ്രകടനക്കാർ മുഴക്കി.

ഡൽഹിയിൽ യാക്കിനെ (ചമരി ആട്) കിട്ടാത്തതിനാലാണ് അവയെ എത്തിക്കാത്തതെന്നു പറഞ്ഞ പ്രകടനക്കാർ കണക്കുതീർത്ത് യുദ്ധസാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാനാകുമെങ്കിൽ അവയെ എത്തിക്കാൻ സന്നദ്ധമാണെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്ന മെമ്മോറാണ്ടവും ചൈനീസ് എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകാനായി കൊണ്ടുവന്നു. എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇത് സ്വീകരിക്കാത്തതിനെത്തുടർന്ന് പ്രകടനക്കാർ അത് എംബസി ഗേറ്റിൽ ഒട്ടിച്ചുവച്ച ശേഷമാണ് മടങ്ങിയത്.

ഈ പ്രകടനം കണ്ട ഒരു വിദേശ പത്രപ്രതിനിധി ‘പീക്കിംഗിന് (ബെയ്‌ജിങ്ങിന്റെ അന്നത്തെ ഇംഗ്ലിഷ് നാമം) നിങ്ങളുടെ ഗവൺമെന്റ് നൽകിയതിനേക്കാൾ നല്ല മറുപടിയാണിത്’ എന്ന് പറഞ്ഞതായും അന്നത്തെ മലയാള മനോരമ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ആടുകളെ എംബസിക്കു മുന്നിലെത്തിച്ച ഈ പ്രകടനത്തിൽ പ്രകോപിതരായ ചൈന, ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രി സർക്കാരിന് കത്തെഴുതിയെങ്കിലും ആടുകളുമായി നാട്ടുകാർ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിൽ സർക്കാരിന് ഒന്നും ചെയ്യാനാകുമായിരുന്നില്ലെന്നും സമാധാനപരമായ പ്രകടനമാണ് ഉണ്ടായതെന്നുമായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നൽകിയ വിശദീകരണം.

ആടുകൾക്കും യാക്കുകൾക്കും ഒപ്പം നാല് തിബറ്റ് നിവാസികളെയാണ് ഇന്ത്യ തട്ടിയെടുത്തതെന്ന് ചൈന ആരോപിച്ചെങ്കിലും മറ്റു തിബറ്റ് അഭയാർഥികളെപ്പോലെ ഇവർ നാലു പേരും ഇന്ത്യയിലേക്ക് അനുമതി തേടാതെ സ്വമേധയാ വന്നതാണെന്നും ഇന്ത്യ മറുപടി നൽകി. തിരിച്ചുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നും ചൈനയ്ക്ക് നൽകിയ വിശദീകരണത്തിൽ ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. രണ്ടു വർഷത്തിനു ശേഷം 1967 ൽ ഇന്ത്യയുമായി വീണ്ടുമൊരു എറ്റുമുട്ടലിന് ചൈന തയാറായെങ്കിലും കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ധീരസൈനികർ അതിനു നൽകിയത്.

1967 ൽ ചൈന വീണ്ടുമെത്തി, പ്രതീക്ഷ തെറ്റി

1967 സെപ്റ്റംബറിലും ഒക്ടോബറിലുമാണ് ചൈനീസ് സൈന്യം ഛോ ലാ ചുരത്തിലും നാഥു ലാ ചുരത്തിലും ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തെ ആക്രമിച്ചത്. 1962 ൽ മുന്നറിയിപ്പ് കൂടാതെ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ഇന്ത്യയെ പിന്നോട്ടടിച്ചതിന്റെ വിജയ ഓർമകളിലായിരുന്നു ഇത്. എന്നാൽ വീരോജ്വലമായ തിരിച്ചടിയും ചെറുത്തുനിൽപ്പുമാണ് 1965 ൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം കാഴ്ചവച്ചത്. നാഥു ലായിൽ നിരവധി ചൈനീസ് സൈനിക പോസ്റ്റുകൾ തകർത്ത ഇന്ത്യ ചൈനയുടെ സൈന്യത്തെ ഈ ഏറ്റുമുട്ടലിലൂടെ മൂന്നു കിലോമീറ്റളോളം പിന്നോട്ടടിക്കുകയും ചെയ്തു.

