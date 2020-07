തിരുവനന്തപുരം ∙ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ കോവിഡ് രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം കൂടിയതോടെ കനത്ത ആശങ്കയിൽ തലസ്ഥാനനഗരം. പ്രധാന സർക്കാർ ഓഫിസുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നഗരമേഖലയിലും നഗരത്തോട് ചേർന്നു കിടക്കുന്ന മണക്കാട്, പേട്ട, പൂന്തുറ എന്നിവിടങ്ങളിലുമാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ സമ്പർക്ക രോഗികളെന്നതും ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുന്നു.

സമ്പർക്കം അറിയാത്ത രോഗികളിൽ ഓൺലൈൻ ഫുഡ് ഡെലിവറി ജീവനക്കാരൻ, പാളയത്തെ ഷോപ്പിങ് കോംപ്ലക്സിലെ ജീവനക്കാരൻ, എആർ ക്യാംപിലെ പൊലീസുകാരൻ, പൂന്തുറയ്ക്കു സമീപം കുമരിച്ചന്തയിലെ മീൻകച്ചവടക്കാരനും ഉൾപ്പെടുന്നു. ജനവുമായി ഏറെ ഇടപഴകാൻ സാധ്യതയുളളവരാണ് ഇവരെന്നതും സ്ഥിതി ഗുരുതരമാക്കുന്നു. അതിനിടെ, വർക്കലയിലെ ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടു പ്രതികൾ ചാടിപ്പോയ സംഭവവും ഞായറാഴ്ചയുണ്ടായി. ജയിലിലെത്തിക്കുന്നതിനു മുൻപുള്ള സ്രവപരിശോധന കഴിഞ്ഞ് നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന കാപ്പ കേസ് പ്രതി കാക്ക അനീഷും മോഷണക്കേസ് പ്രതിയായ മുഹമ്മദ് ഷാനുമാണ് ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രത്തിനു പുറത്തുവച്ചിരുന്ന ബൈക്ക് മോഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇവരെ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ടും പിടികൂടാനായിട്ടില്ല.

മുൻപുള്ളതു പോലെ ഒരു മേഖല പൂർണമായും അടച്ചിടാതെ വാർഡുകൾക്കുള്ളിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രം നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി മൈക്രോ ലെവൽ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിലവിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ. പാളയത്തെ വാണിജ്യമേഖല, ജില്ലാ കോടതി ഉൾപ്പെടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വഞ്ചിയൂർ തുടങ്ങി നഗരത്തിലെ 14 മേഖലകളിലാണ് ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ടു വരെയുള്ള വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം നിയന്ത്രണങ്ങൾ. കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കൈവിട്ടുപോകുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടായാൽ നഗരം പൂർണമായും അടച്ചിട്ടുള്ള പ്രതിരോധനീക്കത്തിനും ജില്ലാ ഭരണകൂടം പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്.

വെള്ളനാട് പഞ്ചായത്തിലെ കണ്ണമ്പളളി, വെള്ളനാട് ടൗണ്‍ തുടങ്ങിയ മേഖലകള്‍ കൂടി കണ്ടെയ്‌ന്‍മെന്റ് സോണുകളാക്കി. കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളില്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ഭക്ഷണ വിതരണം നിരോധിച്ചു. മുഴുവന്‍ വിതരണക്കാര്‍ക്കും പൂന്തുറ മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ചും ആന്റിജന്‍ പരിശോധന നടത്താനും തീരുമാനമായി.

നഗരത്തിൽ സ്ഥിതി അതീവഗൗരവമാണെന്നും കൂടുതൽ കടുത്ത നടപടികളിലേക്കു പോകേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടെന്നും മേയർ കെ.ശ്രീകുമാർ അറിയിച്ചു. പൂന്തുറയിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകുമെന്നും മേയർ അറിയിച്ചു. തലസ്ഥാനം അഗ്നിപർവതത്തിനു മുകളിലെന്ന സ്ഥിതിയിലാണെന്നും എന്നാൽ സമൂഹവ്യാപനമില്ലെന്നും കൂടുതൽ പരിശോധന നടത്തുമെന്നും ജില്ലയിൽ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. ജനം അത്യാവശ്യത്തിനു മാത്രമേ പുറത്തിറങ്ങാവൂ എന്നും കടകംപള്ളി പറഞ്ഞു.

ജില്ലയിൽ ഞായറാഴ്ച പുതുതായി 971 പേരാണ് രോഗനിരീക്ഷണത്തിലായത്. 955 പേർ നിരീക്ഷണ കാലയളവ് രോഗ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ പൂർത്തിയാക്കി. ജില്ലയിലെ ആശുപത്രികളിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങളുമായി 39 പേരെയാണ് ഞായറാഴ്ച പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ആശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന 60 പേരെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു.

കൊറോണ രോഗബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജില്ലയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ ആകെ എണ്ണം 20,315 ആണ്. ഇതിൽ വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഉള്ളവർ 18,051 പേരാണ്. ആശുപത്രികളിൽ 235 പേരും 72 കോവിഡ് കെയർ സെന്ററുകളിൽ 2,029 പേരും നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട്. ഞായറാഴ്ച 685 സാംപിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചു. ഇതിൽ 381 പരിശോധന ഫലങ്ങൾ ലഭിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഞായറാഴ്ച 27 പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവരുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ.

1. മണക്കാട് കൊഞ്ചിറവിള സ്വദേശിനി 8 വയസുകാരി. യാത്രാപശ്ചാത്തലമില്ല.

2. പേട്ട സ്വദേശിനി 42 കാരി. യാത്രാപശ്ചാത്തലമില്ല.

3. വഞ്ചിയൂർ സ്വദേശി 62 കാരൻ. യാത്രാപശ്ചാത്തലമില്ല.

4. മണക്കാട് സ്വദേശി 29 കാരൻ. യാത്രാ പശ്ചാത്തലമില്ല.

5. ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശിനി 29 കാരി. യാത്രാപശ്ചാത്തലമില്ല.

6. കമലേശ്വരം സ്വദേശി 29 കാരൻ. യാത്രാപശ്ചാത്തലമില്ല.

7. മണക്കാട് സ്വദേശിനി 22 കാരി. യാത്രാപശ്ചാത്തലമില്ല.

8. ഒമാനിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിയ മണമ്പൂർ, കുളമുട്ടം സ്വദേശി 60 കാരൻ.

9. യു.എ.ഇയിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിയ മൂങ്ങുമ്മൂട്, ഒറ്റൂർ സ്വദേശി 29 കാരൻ.

10. ആറ്റുകാൽ ബണ്ട് റോഡ് സ്വദേശി 70 കാരൻ. യാത്രാപശ്ചാത്തലമില്ല.

11. പൂന്തുറ സ്വദേശി 36 കാരൻ. യാത്രാപശ്ചാത്തലമില്ല.

12. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി 65 കാരൻ. യാത്രാപശ്ചാത്തലമില്ല.

13. പുല്ലുവിള സ്വദേശി 42 കാരൻ. യാത്രാപശ്ചാത്തലമില്ല.

14. ഉച്ചക്കട കഞ്ഞിക്കുഴി സ്വദേശി 12 കാരൻ. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധയുണ്ടായി.

15. ഉച്ചക്കട കഞ്ഞിക്കുഴി സ്വദേശി 2 വയസ്. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധയുണ്ടായി.

16., 17,18. കുവൈറ്റിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിയ അമ്പൂരി സ്വദേശി 47 കാരൻ, ഇയാളുടെ ഒരുവയസുള്ള മകൻ, ഏഴുവയസുള്ള മകൾ എന്നിവർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

19. മണക്കാട് പരുത്തിക്കുഴി സ്വദേശിനി 28 കാരി. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധയുണ്ടായി.

20. മുട്ടത്തറ അലുകാട് സ്വദേശി 39 കാരൻ. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധയുണ്ടായി.

21. പൂന്തുറ സ്വദേശി44 കാരൻ. യാത്രാപശ്ചാത്തലമില്ല.

22. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി 18 കാരി. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധയുണ്ടായി.

23. പൂന്തുറ സ്വദേശി 15 കാരൻ. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധയുണ്ടായി.

24. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി 14 കാരി. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധയുണ്ടായി.

25. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി 39 കാരി. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധയുണ്ടായി.

26. പൂന്തുറ സ്വദേശി 13 കാരൻ. യാത്രാപശ്ചാത്തലമില്ല.

27. മണക്കാട് സ്വദേശി 51 കാരൻ. യാത്രാപശ്ചാത്തലമില്ല.

English Summary : 22 out of 27 cases through contact; Thiruvananthapuram in serious condition