‘എന്റെ സുഹൃത്ത് മോദിക്കു നന്ദി, അമേരിക്ക ഇന്ത്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നു’: ട്രംപ്

വാഷിങ്ടൻ ∙ യുഎസിന്റെ 244-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ ആശംസ അറിയിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് നന്ദി അറിയിച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. ‘എന്റെ സുഹൃത്തിന് നന്ദി. അമേരിക്ക ഇന്ത്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നു’– ട്രംപ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.



‘യുഎസിന്റെ 244-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിനും യുഎസിലെ ജനങ്ങൾക്കും ആശംസ അറിയിക്കുന്നു. ഈ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ, സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഞങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്നു’– വൈറ്റ് ഹൗസിനെ ടാഗ് ചെയ്ത് മോദി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Thank you my friend. America loves India! https://t.co/mlvJ51l8XJ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 4, 2020

