‘സിനിമാ താരങ്ങളും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരും 50 ശതമാനം വരെ പ്രതിഫലം കുറയ്ക്കും’

കൊച്ചി∙കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ചു നടന്ന താരസംഘടന അമ്മയുടെ യോഗം പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്നു പൊലീസ് ഇടപെട്ട് നിർത്തിവച്ചു. യോഗം നടന്ന ഹോളിഡേ ഇൻ ഹോട്ടൽ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണായ ചക്കരപറമ്പ് 46–ാം ഡിവിഷനിലാണെന്നതിനാൽ യോഗം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഡിവിഷൻ കൗൺസിലർ പി.എം. നസീമയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധവുമായെത്തിയത്. ഇവർ ഹോട്ടലിനുളളിലേക്ക് തളളിക്കയറി. യോഗം നടത്തിയവർക്കെതിരേയും ഹോട്ടലിനെതിരേയും നടപടിയെടുക്കാമെന്ന് പൊലീസ് ഉറപ്പു നൽകിയതോടെ പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിച്ചു.

എന്നാൽ നിയന്ത്രണ മേഖലയാണെന്ന അറിയാതെയാണ് ഹോട്ടലിൽ യോഗം ചേർന്നതെന്നും അതു മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ തന്നെ യോഗം നിർത്തി വച്ചുവെന്നും അമ്മ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇടവേള ബാബു പറഞ്ഞു. സൗകര്യപ്രദമായ മറ്റൊരു ദിവസം യോഗം ചേരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പെയ്ഡ് ക്വാറന്റീൻ സംവിധാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹോട്ടലിൽ നിയന്ത്രണം ലംഘിച്ചു യോഗം നടത്തുകയായിരുന്നുവെന്നു കൗൺസിലർ പറഞ്ഞു.

യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ അൻവർ വെണ്ണല, എ.ആർ. പത്‌മദാസ്, എം.എം. ഹാരിസ്, ജിതിൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്നിവർ പ്രതിഷേധത്തിനു നേതൃത്വം നൽകി. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ താരങ്ങളും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരും പ്രതിഫലം കുറയ്ക്കണമെന്ന നിർമാതാക്കളുടെ ആവശ്യം ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് യോഗം വിളിച്ചിരുന്നത്.

50 ശതമാനം വരെ പ്രതിഫലം കുറയ്ക്കാൻ താരങ്ങൾ തയാറാകുമെന്ന സൂചനയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ യോഗം പൂർത്തിയാകാത്തതിനാൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടില്ലെന്നു ഇടവേള ബാബു പറഞ്ഞു. വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ എംഎൽഎമാരായ മുകേഷ്, ഗണേഷ് കുമാർ, അംഗങ്ങളായ സിദ്ധിഖ്, ആസിഫ് അലി, രചന നാരായണൻകുട്ടി, ടിനി ടോം എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തി.

English Summary: AMMA agreed to Producers' Association demand to reduce payment of actors and technicians