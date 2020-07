തൂത്തുക്കുടി കസ്റ്റഡി മരണം: അറസ്റ്റിലായ പൊലീസുകാരെ തടവുകാർ ആക്രമിച്ചു

ചെന്നൈ ∙ തൂത്തുക്കുടിയിൽ അച്ഛന്റെയും മകന്റെയും കസ്റ്റഡി മരണക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ജയിലിൽ ആക്രമിച്ച് തടവുകാർ. ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പെരൂറാനി ജയിലിലാണു പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലരയോടെയാണു സംഭവം. ആക്രമണത്തിനിരയായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ജയില്‍ വാർഡന്മാരെത്തി രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഇവരെ മധുര ജയിലിലേക്കു മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചു.

ജയരാജ്, മകൻ ബെന്നിക്സ് എന്നിവരാണു കസ്റ്റഡിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ലോക്ഡൗൺ നിയമം ലംഘിച്ചു കട തുറന്നുവെന്ന പേരിൽ ജൂൺ 19നാണ് ഇരുവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത്. പിന്നീട് പൊലീസ് പീഡനത്തെ തുടർന്നു മരിച്ചെന്നാണു കേസ്. സംഭവത്തിൽ സാത്താൻകുളം എസ്ഐ രഘുഗണേഷ്, എസ്ഐ ബാലകൃഷ്ണൻ, കോൺസ്റ്റബിൾ മുരുകൻ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. കസ്റ്റഡി മരണത്തിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു.

English Summary: Cops Held in TN Custodial Deaths Case Attacked in Prison by Inmates, Moved to Madurai Jail