ഇതു നമ്മുടെ ഹയ്ഷെൻവായ് അല്ലേയെന്നു ചൈനക്കാർ; ‘കരുവാകുമോ’ റഷ്യൻ നഗരം?

മോസ്കോ/ബെയ്ജിങ് ∙ റഷ്യയിലെ വ്ലാഡിവോസ്റ്റോക്ക് നഗരത്തിന്റെ 160–ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് റഷ്യന്‍ എംബസി ചൈനീസ് സമൂഹമാധ്യമമായ വെയ്ബോയിൽ പങ്കുവച്ച വിഡിയോയെച്ചൊല്ലി തർക്കം. ചൈനീസ് നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥർ, മാധ്യമപ്രവർത്തകർ തുടങ്ങി നിരവധി പേർ നഗരത്തെ പഴയ പേരായ ‘ഹയ്ഷെൻവായ്’ എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചതാണു പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുടക്കം. ചൈനയിലെ ക്വിങ് രാജവംശത്തിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് വ്ലാഡിവാസ്റ്റോക്ക്.

അക്കാലത്തു ഹയ്ഷെൻവായ് എന്നാണ് ഈ പ്രദേശം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. രണ്ടാം ഒപിയം യുദ്ധത്തിൽ ഫ്രാൻസും ബ്രിട്ടനും ചൈനയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതിനു പിന്നാലെ 1860ൽ റഷ്യ ഹയ്ഷെൻവായുടെ നിയന്ത്രണം സ്വന്തമാക്കി. 1860ൽ റഷ്യ സൈനിക ഹാർബര്‍ നിർമിച്ചതു മുതലാണ് ഈ ചരിത്രമെന്ന് ചൈനീസ് സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സിജിടിഎന്നിലെ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ ഷെൻ ഷിവെയ് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. റഷ്യ സ്വന്തമാക്കുന്നതിനു മുൻപ് അതു ചൈനയുടെ പ്രദേശമായ ഹയ്ഷെൻവായ് ആയിരുന്നെന്നും ഷെൻ ഷിവെയ് പ്രതികരിച്ചു.

പഴയ കാലത്തെ നമ്മുടെ ഹയ്ഷെൻവായ് തന്നെയല്ലേ ഇതെന്നായിരുന്നു പാക്കിസ്ഥാനിലെ ചൈനീസ് നയതന്ത്രജ്ഞൻ ഴാങ് ഹെക്വിങ് ചോദിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ‌ സഹിക്കുക മാത്രമാണു ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ചൈനീസ് ജനത തലമുറകളോളം ഇക്കാര്യം ഓർക്കുമെന്നും ഴാങ് ഹെക്വിങ് വ്യക്തമാക്കി. ഭാവിയിൽ ഈ പ്രദേശം ചൈനയിൽ തന്നെ വന്നു ചേരുമെന്നു വരെ വെയ്ബോയില്‍ അവകാശവാദങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. വെയ്ബോയിലെ അംഗങ്ങളുടെ വാക്പോര് ചൈനയും റഷ്യയും ഏറ്റെടുക്കുമോ എന്നാണു ലോകത്തിന്റെ ആശങ്ക.

