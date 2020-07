ഡൽഹിയിൽ ഒരു കിലോ തക്കാളിക്ക് 70 രൂപ; ഒരാഴ്ച മുൻപ് 10 രൂപ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഒരു കിലോ തക്കാളിക്ക് 70 രൂപ! ഒരാഴ്ച മുൻപു വരെ കിലോയ്ക്കു 10–15 രൂപയ്ക്കു ചില്ലറ വിപണിയിൽ ലഭിച്ചിരുന്ന തക്കാളിയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ പൊള്ളുന്ന വില. കാലവർഷം എത്തിയതാണു വില ഉയരാൻ കാരണമെന്നു വിലയിരുത്തുന്നു. കാലവർഷത്തിൽ തക്കാളി കൃഷി നശിക്കുന്നതും മൊത്ത കമ്പോളത്തിൽ ഉൽപന്നം എത്താൻ വൈകുന്നതുമാണ് വില വര്‍ധനയ്ക്കുള്ള കാരണങ്ങളായി വ്യാപാരികൾ നൽകുന്ന വിശദീകരണം.

അടുത്തയാഴ്ചയോടെ ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്നു പുതിയ തക്കാളിയെത്തിയാൽ വിലകുറയുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ. ഒരു മാസം മുൻപു ആസാദ്പുരിൽ 1.50 രൂപ മുതൽ 4.75 രൂപ വരെയായിരുന്നു ഒരു കിലോ തക്കാളിയുടെ നിരക്ക്. എന്നാൽ ജൂലൈ ആദ്യ ആഴ്ച തന്നെ മൊത്തവില കിലോയ്ക്ക് 52 രൂപയായി ഉയർന്നു. വ്യാഴാഴ്ച ഒരു കിലോ തക്കാളിക്കു ചില്ലറ വിൽപനക്കാർ 80 രൂപ വരെ ഈടാക്കി.

ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിൽ 50 രൂപയായിരുന്നു നിരക്ക്. ജൂൺ 3നു ആസാദ്പുർ മാർക്കറ്റിൽ 528 ടൺ തക്കാളിയെത്തിയപ്പോൾ ജൂലൈ 3നു 281 ടണ്ണായി കുറഞ്ഞു. 50 ശതമാനത്തോളം കുറവാണ് ഒരു മാസം കൊണ്ടുണ്ടായത്. ഡീസൽ വിലവർധനയും പച്ചക്കറി വില വർധിക്കാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള തക്കാളി വരവിൽ 90 ശതമാനവും ഹിമാചലിൽ നിന്നാണ്. ബാക്കിയുള്ള 10 ശതമാനം മാത്രമാണു ഹരിയാന, കർണാടക എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളത്.

English Summary: Tomato Prices skyrocket to Rs 70 per kg in Delhi