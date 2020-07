ചൈന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഇറക്കുമതി തീരുവ കൂട്ടുന്നു; അതിർത്തിയിൽ തുടങ്ങുമോ ആത്മനിർഭർ?

ന്യൂഡൽഹി∙ അതിർത്തിയിൽ ചൈന സൃഷ്ടിച്ച പ്രകോപനത്തിന് 59 ചൈനീസ് ആപ്പുകൾ നിരോധിച്ച തീരുമാനത്തിനു പിന്നാലെ വീണ്ടും കടുത്ത തീരുമാനങ്ങളുമായി ഇന്ത്യ. ചൈനയിൽനിന്നുള്ള വിലകുറഞ്ഞതും നിലവാരമില്ലാത്തതുമായ വസ്തുക്കൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് കുറയ്ക്കാനാണ് ഇന്ത്യയുടെ നീക്കം. ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കസ്റ്റംസ് തീരുവ ഉയർത്തി ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് ഇന്ത്യ അടുത്തതായി ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഈ നീക്കം മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതിയെയും ബാധിക്കുമെങ്കിലും ചൈനയെ ആകും കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുക. ചൈനയെ പതിയെ പതിയെ പടിക്കു പുറത്താക്കുക എന്നതാണ് ഇന്ത്യ ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നു വ്യക്തം. വാഹനങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങൾ, എസി, ഫ്രിജ് കംപ്രസർ, ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങൾ തുടങ്ങി സ്റ്റീൽ, അലൂമിനിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ലിഥിയം അയൺ ഉൾപ്പെടെ 1,173 സാധനങ്ങളാണ് നിലവിൽ തീരുവ ഉയർത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരിന്റെ പട്ടികയിലുള്ളത്. നിലവിൽ ചൈനയിൽനിന്ന് പ്രധാനമായും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഇവ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നിർമിക്കാമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിലാണ് തീരുവ ഉയർത്തുന്നത്.



2019 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഈ 1,173 വസ്തുക്കളുടെ ഇറക്കുമതിക്ക് 11.98 ബില്യൻ ഡോളറാണ് ഇന്ത്യ ചിലവിട്ടത്. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ആകെ ഇറക്കുമതിയുടെ 2.3% മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ഇന്ത്യ ചൈനയിൽനിന്നു വാങ്ങുന്ന വസ്തുക്കളുടെ 17% വരെ ഇത് ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇവയിൽ ചൈനയിൽനിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന 47 വസ്തുക്കൾക്കു മാത്രമായി ഇന്ത്യ 50 ദശലക്ഷം ഡോളർ ഒരോ സാമ്പത്തിക വർഷവും ചെലവിടുന്നു.



വാണിജ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ലിഥിയം അയൺ ഇറക്കുമതിക്കായി 773 മില്യൻ ഡോളറാണ് 2019 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇന്ത്യ ചെലവിട്ടത്. ബൈക്ക് പാർട്സുകൾ വാങ്ങുന്നതിനായി 436 മില്യൻ ഡോളറും ഇന്ത്യ നൽകി. ഫ്രിജ് കംപ്രസറുകൾക്ക് 197 മില്യൻ, എസി കംപ്രസറുകൾക്ക് 226 മില്യൻ, സ്പലിറ്റ് എസി മെഷിനുകൾക്ക് 266 മില്യൻ, സ്റ്റീൽ / ഇരുമ്പിന് 181 മില്യൻ, അലുമിനിയം ഫോയിലുകൾക്ക് 171 മില്യൻ ഡോളർ എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ നൽകിയത്.



അതിർത്തി മാത്രമല്ല ആത്മനിർഭറും കാരണം



ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിപണന കേന്ദ്രമാണ് ഇന്ത്യ. അതുകൊണ്ടു തന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഈ നീക്കം ചൈനയ്ക്ക് കനത്ത പ്രഹരം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കും. അതിർത്തിയിൽ ചൈന നടത്തിയ പ്രകോപനവും അതേത്തുടർന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്കു നഷ്ടപ്പെട്ട ധീര ജവാന്മാരുടെ ജീവനും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ‘പടിക്കു പുറത്താക്കൽ’ നടപടിക്ക് വേഗം കൂട്ടി എന്നു പറയാം.



എന്നാൽ ചൈനയുമായുള്ള അതിർത്തി പ്രശ്നം മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ ഈ നീക്കത്തിനു പിന്നിൽ. കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് രാജ്യം അടച്ചിടാൻ പോകുന്നു എന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിനെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുത്തു പറഞ്ഞ ‘ആത്മനിർഭർ ഭാരത്’ എന്ന ആശയവും ഈ നീക്കത്തിന് പ്രചോദനമാണ്. ചൈനയെ ശിക്ഷിക്കുക എന്നതിലുപരി തദ്ദേശീയ നിർമാണങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യയെ സ്വയം പര്യാപ്തമാക്കുക എന്നതും ‘ബോയ്കോട്ട് ചൈന’ ചിന്തകൾക്കു പിന്നിലുണ്ട്.

2020–21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ബജറ്റ് അവതരണത്തിനു മുമ്പുതന്നെ പാദരക്ഷകൾ, ഫർണിച്ചറുകൾ, ടിവി സ്പെയർപാർട്സുകൾ, രാസവസ്തുക്കൾ, കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 300 ഓളം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കസ്റ്റംസ് തീരുവ ഉയർത്തണമെന്നു വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ചൈനയുമായി ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായ അതിർത്തി സംഘർഷമാണ് ദ്രുതഗതിയിലുള്ള നീക്കങ്ങളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചത്.

അതേസമയം, ഇത്തരത്തിൽ ചെറിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി തീരുവ ഉയർത്തിയതു കൊണ്ടു പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനം ഒന്നും ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലഭിക്കാനില്ലെന്നാണു വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ ഇറക്കുമതി തീരുവ ഉയർത്തിയ ഈ വസ്തുക്കൾക്കു മേൽ സബ്‌സിഡി സമാഹരിക്കാൻ ചൈനയ്ക്കു കഴിയും. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ താരിഫ് വർധനവിനെ നിർവീര്യവുമാക്കാം. ഈ നടപടികൾ ചൈനയെ കാര്യമായി ബാധിച്ചേക്കില്ലെങ്കിലും വലിയ പ്രഹരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനു മുമ്പുള്ള ഒരു ചെറിയ അടിയായി ഇതിനെ കണ്ടാൽ മതിയെന്നാണ് മറ്റൊരു കൂട്ടർ പറയുന്നത്.



