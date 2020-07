‘നിശാപാർട്ടിയിൽ ടേബിളുകളിൽ 5 ലീറ്റർ മദ്യം; കോടികൾ കോഴ വാങ്ങി കേസ് ഒതുക്കുന്നു’

കോവിഡ് നിർദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ച് പാർട്ടി നടത്തിയതു വിവാദമായതോടെ അനധികൃതമായി നടത്തിയ മദ്യസൽക്കാരത്തിനെതിരെയും നടപടിവേണമെന്ന് ആവശ്യം ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ മദ്യം വിളമ്പിയതിനു തെളിവുകളൊന്നും ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കേസെടുക്കാനാവില്ലെന്നായിരുന്നു ആദ്യം ഉടുമ്പൻചോല എക്‌സൈസിന്റെ നിലപാട്. ബെല്ലി ഡാൻസിനായി യുവതികളെ സംസ്ഥാനത്തിനു പുറത്തുനിന്നുമാണ് കൊണ്ടുവന്നതെന്നും പ്രതിദിനം 5 ലക്ഷം രൂപ വീതമാണ് ഇവർക്കു നൽകിയിരുന്നതെന്നും കഴിഞ്ഞദിവസം റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു.



English Summary: Congress against night party and belly dance in Idukki