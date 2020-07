കോവിഡിനെ അതിജീവിക്കുന്ന ‘ധാരാവി’ മോഡൽ; രോഗ നിയന്ത്രണം ഫലപ്രദം

മുംബൈ∙ കോവിഡിനെ നിയന്ത്രിച്ചുനിര്‍ത്തി പ്രതീക്ഷയുടെ പച്ചത്തുരുത്തായി ധാരാവി. ഒരുമാസത്തിലേറെയായി ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചേരിയില്‍ നാമമാത്രമായ കേസുകളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കോവിഡിനെ പിന്തുടര്‍ന്ന് പിടിക്കുകയെന്ന കര്‍മപദ്ധതിയും ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരുടെ അക്ഷീണപ്രയത്നവുമാണ് ധാരാവിക്ക് തുണയായത്.

511 ഏക്കര്‍, പത്ത് ലക്ഷത്തേോളം മനുഷ്യര്‍, പതിനായിരക്കണക്കിനു കൂരകള്‍. ഒന്ന് തൊട്ടാല്‍ കൂടെ പോരുന്ന മഹാമാരി തുടക്കത്തില്‍‌ ഏറ്റവും ആശങ്കപ്പെടുത്തിയത് ധാരാവിയെയാണ്. സാമൂഹിക അകലം എന്ന വാക്ക് പോലും സ്വപ്നം കാണാനാകാത്തയിടം എന്നാല്‍ കോവിഡിനെ ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിച്ചുനിര്‍ത്തി. തുടക്കത്തില്‍ പ്രതിദിനം നൂറിനടുത്ത് കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‍തിരുന്നിടത്ത് ഇപ്പോള്‍ പത്തില്‍ താഴെ രോഗികള്‍മാത്രം. ആകെ 2,323 പേര്‍ക്ക് രോഗം കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും 1700ലേറെ പേര്‍ രോഗമുക്തരായി. 86 പേരാണ് ഇവിടെ രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചത്.



ബ്രിഹൻമുംബൈ മുൻസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനു കീഴിലുള്ള ധാരാവിയിൽ കൃത്യമായി ആസൂത്രണം ചെയ്തു നടത്തിയ കർമ പദ്ധതികളാണ് കോവിഡിന്റെ വളർച്ചാ നിരക്ക് കുറച്ചതെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയവും വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ കോവിഡ് രോഗത്തിന്റെ വളർച്ചാ നിരക്ക് 12% ആയിരുന്നെങ്കിൽ മേയിൽ അത് 4.3 ശതമാനത്തിലേക്കും ജൂണിൽ 1.02 ശതമാനത്തിലേക്കും കുത്തനെ കുറഞ്ഞു. വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ കണക്കു പ്രകാരം ഏഴു ദിവസത്തേക്ക് കോവിഡ് കേസുകൾ ഇരട്ടിക്കാനുള്ള ദിവസങ്ങളുടെ ദൈർഘ്യം 140 ആയി കൂടുകയും കോവിഡ് കേസുകളുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക് 0.55 ശതമാനമായി കുറയുകയും ചെയ്തു.



ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരുടെയും സര്‍ക്കാര്‍ സംവിധാനങ്ങളുടെയും കഠിനപ്രയത്നമാണ് ധാരാവിയെ ആദ്യം തുണച്ചത്. വീടു വീടാന്തരം കയറിയുള്ള ബോധവത്കരണവും പരിശോധനകളും. അന്‍പതിനായിരത്തോളം വീടുകള്‍ കയറിയിറങ്ങി ഏഴു ലക്ഷത്തോളം പേരെ പരിശോധിച്ചു. പൊതുശൗച്യാലയങ്ങള്‍ കൃത്യമായ ഇടവേളകളില്‍ ശുചീകരിച്ചു. രോഗലക്ഷണം കാണുന്നവരെ ഉടന്‍ ക്വാറന്‍റീന്‍ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കു മാറ്റി. ലോക്ഡൗണ്‍ ഇളവുകളുടെ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ ചേരിയിലെ താല്‍ക്കാലിക താമസക്കാര്‍ സ്വന്തം നാടുകളിലേക്കു മടങ്ങിയതും ധാരാവിക്ക് തുണയായി. എന്നാല്‍ കേരള മോഡല്‍ നടപ്പിലാക്കിയതാണ് കേസുകള്‍ കുറയാന്‍ കാരണമെന്ന പ്രചരണം വാസ്‍തവവിരുദ്ധമാണെന്നും ചേരിക്ക് സ്വന്തമായ മാതൃകയുണ്ടെന്നുമാണ് മലയാളി കൂടിയായ ധാരാവിയിലെ മുന്‍സിപ്പല്‍ കൗണ്‍സിലറുടെ പക്ഷം.



കോവിഡിനെ പിടിച്ചുകെട്ടിയെന്നല്ല, ഒന്നാം തരംഗത്തെ അതിജീവിക്കുന്നുവെന്നാണ് ധാരാവിയിലെ ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരുടെ വിലയിരുത്തല്‍. മഹാരാഷ്ട്രയിലും മുംബൈയിലും കേസുകള്‍ കുറയാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ ജാഗ്രത തുടരുകയാണ് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചേരിപ്രദേശം.



