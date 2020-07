തിരുവനന്തപുരം∙ ദുബായിൽനിന്ന് യുഎഇ കോൺസുലേറ്റിന്റെ പേരിലുള്ള ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജിൽ സ്വർണ കടത്തൽ ആരംഭിച്ചിട്ട് ഒരു വർഷത്തിലേറെയായെന്നു കസ്റ്റംസ്. ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജിൽനിന്ന് 13.5 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 30 കിലോ സ്വർണം പിടികൂടിയ സംഭവത്തില്‍ കോൺസുലേറ്റിലെ മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കസ്റ്റംസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. കൊച്ചി യൂണിറ്റിൽ ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. ഇയാൾ കുറ്റമേറ്റതായാണു ലഭിക്കുന്ന വിവരം. കോൺസുലേറ്റിലെ മുന്‍ ജീവനക്കാരിക്കു സ്വർണക്കടത്തിലുള്ള ബന്ധവും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.



കോൺസുലേറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നു. നാലു ഉദ്യോഗസ്ഥരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കസ്റ്റംസ് ശേഖരിച്ചു. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു നയതന്ത്രപരിരക്ഷ ഉള്ളതിനാൽ തുടർ നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച് കസ്റ്റംസ് നിയമോപദേശം തേടി. കേരളത്തിൽ ഒറ്റത്തവണ നടത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ സ്വർണവേട്ടയാണ് ഇന്നലത്തേത്. ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജിൽ സ്വർണം പിടികൂടുന്നതും കേരളത്തിൽ ആദ്യം. 2019 മേയ് 13ന് 25 കിലോ സ്വർണം ഡിആർഐ പിടികൂടിയിരുന്നു.

∙ സ്വർണ കടത്ത് കോൺസുലേറ്റിലെ ബന്ധങ്ങൾ മറയാക്കി

നയതന്ത്ര പരിരക്ഷ ഉള്ളതിനാല്‍ യുഎഇ കോൺസുലേറ്റിലേക്കുള്ള ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് സാധാരണ പരിശോധിക്കാറില്ല. കസ്റ്റംസ് കമ്മിഷണർക്ക് ലഭിച്ച കൃത്യമായ വിവരത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. പരിശോധനയ്ക്കു മുൻപ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ അനുമതി തേടിയിരുന്നു. അവിടെനിന്ന് അനുമതി ലഭിച്ചശേഷം കോൺസുലേറ്റിലെ പ്രതിനിധികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് പരിശോധന നടത്തി സ്വർണം കണ്ടെത്തിയത്. ശുചിമുറി ഉപകരണങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന പെട്ടിയിലായിരുന്നു സ്വർണം.

ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബഗേജിൽ കണ്ടെത്തിയ 30 കിലോ സ്വർണം, തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം

തുടർന്നു നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് യുഎഇ കോൺസുലേറ്റിലെ മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പങ്ക് വ്യക്തമാകുന്നത്. യുഎഇയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ ഇയാൾ കരാർ എടുത്തിരുന്നു. മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കോൺസുലേറ്റിൽനിന്ന് പുറത്താക്കിയെങ്കിലും സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് കരാർ നേടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു. മുൻ ജീവനക്കാരി സ്വപ്ന സുരേഷും ഇക്കാര്യത്തിൽ സഹായിച്ചതായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു.

പൂങ്കുളത്തെ വീട്ടിൽ പരിശോധനയ്ക്കെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരോടു കോൺസുലേറ്റിലെ പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫിസറാണെന്നാണ് ഇയാൾ പറഞ്ഞത്. അന്വേഷണത്തിൽ ഇയാളെ കോൺസുലേറ്റിൽനിന്നു പുറത്താക്കിയിരുന്നതായി മനസിലായി. തിരുവനന്തപുരത്ത് കോൺസുലേറ്റ് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇയാൾ ജീവനക്കാരനായി ചേർന്നിരുന്നു. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ നേരത്തെയും സ്വർണക്കടത്ത് നടന്നതിന്റെ സൂചനകളാണു കസ്റ്റംസിനു ലഭിച്ചത്. സ്വർണക്കടത്തിന് കോൺസുലേറ്റിന്റെ വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ ഐഡികൾ നിർമിച്ചതായും വ്യക്തമായി.

∙ കൃത്യമായ വിവരം, സൂക്ഷമതയോടെ നീങ്ങി കസ്റ്റംസ്

ഒരാഴ്ച മുൻപാണു കാർഗോയിൽ സ്വർണം എത്തുന്ന വിവരം കസ്റ്റംസിന് ലഭിച്ചത്. ഡിപ്ലോമാറ്റിക് കാർഗോ ആയതിനാൽ കരുതലോടെയായിരുന്നു നീക്കം. കസ്റ്റംസ് കമ്മിഷണർ വിവരം കേന്ദ്രത്തെ അറിയിച്ചു. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൽനിന്ന് അനുമതി ലഭിച്ചതോടെ കോൺസുലേറ്റ് അധികൃതരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് പെട്ടി പൊട്ടിച്ചത്.

നയതന്ത്ര പരിരക്ഷ ഉള്ളതിനാൽ സാധാരണ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജുകൾ പരിശോധിക്കാറില്ല. ഇതാണു സ്വർണക്കടത്തുകാർ മുതലെടുത്തതും. കോൺസുലേറ്റിലെ ജീവനക്കാർ അവരുടെ രാജ്യത്തുനിന്നും വിവിധ സാധനങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിക്കാറുണ്ട്. സംശയകരമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടായാലും ബാഗേജുകൾ പലപ്പോഴും പരിശോധിക്കാറില്ല.

സ്വർണം കണ്ടെത്താനായില്ലെങ്കിൽ രണ്ടു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ബാധിക്കാം. കൃത്യമായ വിവരം കസ്റ്റംസ് കമ്മിഷണർക്ക് ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബാഗേജ് പരിശോധിച്ചതും സ്വർണം പിടികൂടിയതും. നയതന്ത്രപരിരക്ഷ ഉള്ളതിനാൽ അന്വേഷണത്തിനും തടസമുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചോദ്യം ചെയ്യാനോ വീടുകളിൽ തിരച്ചിൽ നടത്താനോ പരിമിതികളുണ്ട്.

English Summary: Gold seized from Diplomatic Baggage at Thiruvananthapuram airport - Follow Up