ഗൽവാനിൽനിന്ന് ചൈനീസ് സേന പിൻവാങ്ങി; അതീവജാഗ്രതയിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം

ന്യൂഡൽഹി∙ സംഘർഷമുണ്ടായ ഗൽവാൻ താഴ്‌വരയിൽനിന്ന് ഇന്ത്യ – ചൈന സേനകൾ കുറച്ചു പിന്നോട്ടു പോയതായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഗൽവാനിലെ പട്രോൾ പോയിന്റ് 14ൽനിന്ന്, ഇരു സേനകൾ തമ്മിലുണ്ടായ ചർച്ചകളിലെ ധാരണപ്രകാരമാണ് പിൻമാറ്റം. ഏകദേശം രണ്ടു കിലോമീറ്ററോളം പിൻവാങ്ങിയെന്നാണ് വിവരം. ഇരു സേനകളും മുഖാമുഖം നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കാനുള്ള മാറ്റം മാത്രമാണിതെന്നാണ് പ്രതിരോധ വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന.

ഗൽവാൻ നദി കവിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ്. ഇതു ചൈനീസ് സേന നിൽക്കുന്ന പ്രദേശത്തു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതും പിന്മാറ്റത്തിനു കാരണമാണ്. അതേസമയം, നേരത്തേയും ചൈന പിന്മാറിയിരുന്നെങ്കിലും വീണ്ടും വന്നതിനെത്തുടർന്നാണ് ജൂൺ 15ന് സംഘർഷമുണ്ടാവുകയും 20 സൈനികർ വീരമൃത്യു വരിക്കുകയും ചെയ്തത്.

ഈ സാഹചര്യത്തെത്തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ സേന മേഖലയിൽ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പാംഗോങ്ങിലും മറ്റും ചൈനീസ് സേന പിൻവാങ്ങിയിട്ടില്ല.

