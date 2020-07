‘പാക്കിസ്ഥാൻ വൻ സേനാവിന്യാസം നടത്തിയിട്ടില്ല; ഇന്ത്യയിലേക്കു നുഴഞ്ഞുകയറാൻ മുന്നൂറോളം പേർ’

ന്യൂഡൽഹി ∙ ചൈനയും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ അതിർത്തി സംഘർഷം രൂക്ഷമായിരിക്കുന്ന വേളയിൽ പാക്ക് അധിനിവേശ കശ്മീരിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ വൻതോതിൽ സേനാവിന്യാസം നടത്തിയെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ നിഷേധിച്ച് ഇന്ത്യൻ സേന. പ്രദേശത്തു ചില സൈനിക നീക്കങ്ങൾ പാക്കിസ്ഥാൻ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും വലിയ സേനാവിന്യാസം അല്ലെന്നു ശ്രീനഗർ കോർ കമാൻഡർ പറഞ്ഞു.

‘ശത്രുവിന്റെ പ്രദേശത്ത് ഇന്നേവരെ കാര്യമായ രീതിയിൽ സൈനിക വിന്യാസമോ മറ്റോ കാണാനായില്ല. എന്നാൽ പാക്കിസ്ഥാൻ അവരുടെ പ്രതിരോധം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്തുതരം നടപടിയുണ്ടായാലും നേരിടാൻ നമ്മൾ സജ്ജമാണ്.’– ശ്രീനഗറിലെ 15 കോർ കമാൻഡർ ലഫ്. ജനറൽ ബി.എസ്. രാജു എൻഡിടിവിയോടു പറഞ്ഞു. സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞുള്ള സൈനിക നീക്കങ്ങളൊന്നും കാണാനില്ലെന്നും മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശ്യം പാക്കിസ്ഥാന് ഉണ്ടാകുമെന്നു കരുതുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.



എന്നാൽ ഭീകരരെ അയച്ചു ജമ്മു കശ്മീരിൽ സംഘർഷാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ പാക്കിസ്ഥാനു ഇപ്പോഴും വലിയ താൽപര്യമുണ്ട്. നുഴഞ്ഞുകയറ്റം കൂടിയിരിക്കുന്നു. ഭീകരരുടെ ലോഞ്ച്പാഡുകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. മുന്നൂറോളം പേരാണ് ഇന്ത്യയിലേക്കു നുഴഞ്ഞുകയറാൻ തക്കം പാർത്തിരിക്കുന്നത്. സേന അവരെ ‘സ്വീകരിക്കാൻ’ തയാറാണ്. 15 കോർ വളരെ ശക്തമായ സേനയാണ്. നിയന്ത്രണ രേഖ സംരക്ഷിക്കാനും നുഴഞ്ഞുകയറ്റം തടയാനും ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്– ബി.എസ്.രാജു വിശദീകരിച്ചു.



