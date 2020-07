പത്തനംതിട്ടയിൽ ഉറവിടമറിയാത്ത കോവിഡ് രോഗി; ജില്ലയിൽ ഇത് മൂന്നാമത്തേത്

പത്തനംതിട്ട∙ ഒരിടവേളയ്ക്കു ശേഷം പത്തനംതിട്ടയിൽ വീണ്ടും ഉറവിടമറിയാത്ത കോവിഡ് രോഗി. പത്തനംതിട്ട കുലശേഖരപതി സ്വദേശിയായ 22കാരനാണ് രോഗം. ഇയാൾ നഗരത്തിലെ സ്ഥിര സാന്നിധ്യമാണ്. യുവാവ് എംഎസ്എഫ് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ്. ഇയാൾ ഉൾപ്പടെ 26 പേർക്ക് ഇന്നു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ഇതിൽ 17 പേർ വിദേശത്ത് നിന്നെത്തിയവരും 8 പേർ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരുമാണ്. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഉറവിടമറിയാതെ ജില്ലയിൽ രോഗബാധിതനാകുന്ന മൂന്നാമത്തെ ആളാണ് യുവാവ്. മല്ലപ്പുഴശേരി പഞ്ചായത്തിലെ ആശാ പ്രവർത്തക, പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സ് എന്നിവരാണ് ഇതിനു മുൻപ് സമ്പർക്ക രോഗികളായവർ.

ജില്ലയിൽ ഉറവിടമറിയാത്ത കോവിഡ് വ്യാപനം ഉണ്ടായതോടെ അതീവ ജാഗ്രത നിർദേശം നല്‍കി. രോഗബാധിതനായ വിദ്യാർഥി സംഘടനാ നേതാവിന്റെ സമ്പർക്ക പട്ടിക വിപുലമായതിനാൽ പത്തനംതിട്ട നഗരസഭാ പൂർണമായും കണ്ടെയിൻമെന്റ് സോൺ ആക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യ ഓഫിസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. നഗരസഭ പൂർണമായി അടയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ 13,21,22, 23 വാർഡുകൾ അടയ്ക്കണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്. നഗരത്തിലെ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമായ വിദ്യാർഥി നേതാവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ യുഡിഎഫിന്റെ സമര പരിപാടികളിലും പൊതു പരിപാടികളിലും എസ്എസ്എൽസി വിദ്യാർഥികളെ അനുമോദിക്കുന്ന പരിപാടികളിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

തമിഴ്നാട്ടില്‍ നിന്നു തിരുവല്ല നഗരത്തില്‍ പച്ചക്കറിയുമായി എത്തിയ ലോറി ഡ്രൈവര്‍ക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയാണ് ഇയാള്‍ ലോറിയുമായി കാവുംഭാഗം ഡിബി സ്കൂളിനു സമീപത്തെ വഴിയോരകച്ചവടക്കാര്‍ക്ക് പച്ചക്കറിയുമായി എത്തിയത്. ഈ സമയം ഇവിടെ എത്തിയ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നതിനു സ്രവം എടുത്തിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലം ഇന്നലെ ലഭിച്ചപ്പോഴാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇയാള്‍ അന്നുതന്നെ മടങ്ങിപോയിരുന്നു. മാര്‍ക്കറ്റില്‍ കൂടുതല്‍ പരിശോധന നടത്താനും അടച്ചിടാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ്.



English Summary : One more covid patient with unknown source in Pathanamthitta