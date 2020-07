മലപ്പുറം∙ അറസ്റ്റിലായ 2 പ്രതികൾക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ എസ്ഐ ഉൾപ്പെടെ തിരൂർ സ്റ്റേഷനിലെ 18 പൊലീസുകാര്‍ ക്വാറന്റീനിൽ പ്രവേശിച്ചു. മണൽക്കടത്ത്, വഞ്ചനാ കേസുകളിലായി ജൂൺ 29ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത 2 പേർക്കാണ് ഇന്നു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. പ്രതികളായ രണ്ടുപേരും കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കു ശേഷം പിറ്റേന്നു ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്നു.



English Summary: Police Personnel in Quarantine after accused tests positive for COVID-19