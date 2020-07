അന്ന് സോളാർ സമരം, ഇന്ന് കോവിഡ് വ്യാപനം; സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അടയ്ക്കുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല

തിരുവനന്തപുരം∙സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അടച്ചിടുന്നത് ഇതു രണ്ടാം തവണ. സോളര്‍ സമരകാലത്ത് എൽഡിഎഫ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വളഞ്ഞതിനെത്തുടർന്നാണ് ആദ്യമായി രണ്ടു ദിവസം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അടച്ചിടേണ്ടിവന്നത്. എൽഡിഎഫ് പ്രവർത്തകരുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉപരോധത്തെത്തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മന്ത്രിമാർക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെത്താനായില്ല. പിന്നീട് കൻറോൺമെന്റ് ഗേറ്റിൽ സുരക്ഷയൊരുക്കി പ്രവേശനമൊരുക്കുകയായിരുന്നു. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്‌ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് ഇന്നു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അടച്ചത്. 6 ദിവസത്തേക്ക് ഈ സ്ഥിതി തുടരും. ജില്ലയിൽ 27 പേർക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. യാത്രാപശ്ചാത്തലമില്ലാത്തവർക്കും കൂടുതലായി രോഗം ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയതോടെയാണ് നഗരത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കിയത്.



കോവിഡ് വ്യാപനത്തെത്തുടർന്ന് അടച്ചെങ്കിലും സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ കോവിഡ് വാർ റൂമും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഓഫിസും, നോർക്ക, ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിമാരുടെ ഓഫിസുകളും ഇന്നു നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ പ്രവർത്തിച്ചു. ഇ– ഫയലിലൂടെ പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വീടുകളിലിരുന്നും ഫയല്‍ നോക്കാമെന്നതിനാൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലിരുന്നാണു ഫയലുകൾ നോക്കിയത്. വൈകുന്നേരത്തെ പത്രസമ്മേളനം സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെയാക്കി. മന്ത്രിമാരും വസതിയിൽ തുടർന്നു. കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ കോവിഡ് പ്രതിരോധ യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു.



തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും അവശ്യ സേവന വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനു സെക്രട്ടറിയറ്റിലേക്ക് എത്തുന്ന ജീവനക്കാരെ വഴിയിൽ തടയാതിരിക്കാനും സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ പ്രവേശനത്തിനും ക്രമീകരണം ഒരുക്കണമെന്നു നിർദ്ദേശിച്ച് ചീഫ് സെകട്ടറി വിശ്വാസ് മേത്ത സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി ലോക്‌നാഥ് ബെഹ്റയ്ക്ക് കത്തു നൽകി. സമൂഹ വ്യാപന സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നഗരത്തിൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയത്. സർക്കാർ ഓഫിസുകൾ ഒന്നും പ്രവർത്തിച്ചില്ല. നഗരത്തിലേക്കുള്ള പ്രധാന വഴികൾ പൊലീസ് ബാരിക്കേടുകൾ കൊണ്ട് അടച്ചു. നഗരത്തിനുള്ളിലെ പ്രധാന റോഡുകളിലും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി. സത്യവാങ്മൂലമില്ലാതെ ജനങ്ങളെ പുറത്തിറങ്ങാൻ അനുവദിച്ചില്ല.



ട്രിപ്പിൾ ലോക്‌ഡൗണിൽ നഗരത്തിലേർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ചു തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ച പട്ടം വൈദ്യുതി ഭവന് സമീപമുള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് മേയർ കെ. ശ്രീകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയെ തുടർന്ന് നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗം അടച്ചു പൂട്ടി. അതേസമയം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിനോട് ചേർന്നുള്ള ഇതേ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ കൗണ്ടർ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ട്രിപ്പിൾ ലോക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ച് തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ച മെഡിക്കൽ കോളജിന് സമീപമുള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റും നഗരസഭ അടച്ചു പൂട്ടി.



ട്രിപ്പിൾ ലോക്ഡൗണിൽ നഗരത്തിൽ കടകൾക്ക് തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങളിലെ ഇളവുകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതിന് മുൻപു തന്നെ നിയന്ത്രണം ലംഘിച്ച് തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് നഗരസഭയുടെ നടപടി. സമൂഹവ്യാപന സാധ്യതകൾക്കു തടയിട്ട് കോവിഡിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ നഗരത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി നഗരത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും സഹകരിക്കണമെന്നു മേയർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.



