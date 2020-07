3 സംസ്ഥാനങ്ങൾ, 400 കി.മീ. യാത്ര, ഒടുക്കം കോവിഡും; എട്ടു മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് ഓർമയിൽ നോവായി

ഷില്ലോങ്∙ കോവിഡ് മരണവാർത്തകളിൽ നോവായി എട്ടുമാസം പ്രായമുള്ള കുരുന്നിന്റെ ഓമന മുഖം. ഒരു രോഗത്തിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കായി അരുണാചൽ പ്രദേശിൽനിന്ന് ആ കുരുന്നിന് അസം വഴി മേഘാലയയിൽ എത്തേണ്ടിയിരുന്നു. 400 കിലോമീറ്ററോളം താണ്ടി മേഘാലയയിലെ നോർത് ഈസ്റ്റേൺ ഇന്ദിര ഗാന്ധി റീജിയനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിലെത്തിയെങ്കിലും (എൻഇഐജിആർഐഎച്ച്എംഎസ്) ആ കുരുന്നു ജീവന് പിടിച്ചുനിൽക്കാനായില്ല.

അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ ടോമോ റിബ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന കുഞ്ഞിനെ തുടർചികിത്സയ്ക്കായി മേഘാലയയിലേക്കു കൊണ്ടുപോകാൻ നിർദേശിക്കുകയായിരുന്നു. ഷില്ലോങ്ങിൽനിന്ന് റോഡ് മാർഗം മാതാപിതാക്കൾ കു​ഞ്ഞുമായി തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ തന്നെ എത്തി.

‘എത്തിയതിനു പിന്നാലെ കുഞ്ഞിന്റെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും വന്ന ഡ്രൈവറുടെയും സ്രവ സാംപിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്കായി ശേഖരിച്ചു. കുഞ്ഞ് കോവിഡ്–19 പോസിറ്റീവാണെന്നു തെളിയുകയായിരുന്നു. അന്നു വൈകുന്നേരത്തോടെ തന്നെ കുഞ്ഞ് മരിച്ചു. എന്നാൽ കുടെ വന്നവരുടെ പരിശോധനാഫലം നെഗറ്റീവ് ആണ്.’ – മേഘാലയ ആരോഗ്യമന്ത്രി എ.എൽ. ഹെക് പറഞ്ഞു.

മേഘാലയയിൽ മരിക്കുന്ന രണ്ടാം കോവിഡ് രോഗിയാണ് കുഞ്ഞെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ഏപ്രിൽ 15നാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ കോവിഡ് മരണം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതുവരെ മേഘാലയയിൽ 89 കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 44 പേരാണ് നിലവിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്. 43 പേർ രോഗമുക്തരായി. ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരിൽ 22 പേർ ബിഎസ്എഫ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ ഉള്ളവരാണ്.

English Summary: After travelling 400 km for treatment, baby dies within hours of testing COVID-19 positive