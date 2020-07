ചണ്ഡിഗഡ്∙ ഡ്യൂട്ടിയിലിരിക്കെ രണ്ടു പൊലീസുകാരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തില്‍ അഞ്ചുപേർ അറസ്റ്റിൽ. ഹരിയാനയിലെ സോനിപ്പത്ത് ജില്ലയിലാണു സംഭവം. കേസിലെ ആറാമന്‍ പൊലീസ് ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

പൊലീസുകാരിൽ ഒരാളായ രവീന്ദർ സിങ് (28) കൊല്ലപ്പെടുന്നതിനു മുൻപ് കൈവെള്ളയിൽ എഴുതിയ വാഹന റജിസ്റ്റർ നമ്പറാണ് പ്രതികളിലേക്കെത്തിച്ചത്. കൊലയാളികളെ കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടന്നതിനിടെയാണ് കൈയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നമ്പർ അന്വേഷണസംഘത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത്. പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിനിടെയാണ് രവീന്ദറിന്റെ കയ്യിലെ എഴുത്ത് അവര്‍ കാണുന്നത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണം പ്രതികളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

ധീരനായ പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ രവീന്ദർ സിങ് ജീവൻ നഷ്ടമാകുന്നതിന് മുൻപ് കാണിച്ചത് പൊലീസിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കഴിവാണെന്ന് ഹരിയാന പൊലീസ് ചീഫ് മനോജ് യാദവ പറഞ്ഞു. വാഹനത്തിന്റെ നമ്പർ അദ്ദേഹം കയ്യിൽ എഴുതിയിരുന്നു. പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിലാണ് ഇതു കണ്ടെത്തിയതെന്നും യാദവ പറഞ്ഞു. മരണാനന്തര ബഹുമതിക്ക് രവീന്ദർ സിങ്ങിനെ ശുപാർശ ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സ്പെഷൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ കപ്തൻ സിങ്ങാണ് രവീന്ദറിനൊപ്പം മരിച്ച അടുത്തയാൾ. കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഇരുവരെയും കൊലപ്പെടുത്തിയത്. നാട്ടുകാര്‍ കാണുമ്പോൾ ഇരുവരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ രക്തത്തിൽ കുതിർന്ന് കിടക്കുകയായിരുന്നു. ബുധാന പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുസമീപം സോനിപ്പത്ത് – ജിന്ദ് റോഡിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കാറിലിരുന്ന മദ്യപിക്കുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്തതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ തർക്കമാണ് കൊലയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണു പ്രാഥമിക നിഗമനം. മൂർച്ചയേറിയ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പൊലീസുകാരെ കൊലപ്പെടുത്തിയശേഷം പ്രതികള്‍ കാറിൽ കയറി രക്ഷപെടുകയായിരുന്നു.

