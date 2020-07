ജാഗ്രത; ചൈനയില്‍ ബ്യുബോണിക് പ്ലേഗും; ലക്ഷങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കിയ 'കറുത്ത മരണം'

ബെയ്ജിങ് ∙ കൊറോണ വൈറസിനും പന്നികളിലെ അപകടകാരിയായ ജി4 വൈറസിനും പിന്നാലെ ചൈനയില്‍ ബ്യുബോണിക് പ്ലേഗും പടരുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. വടക്കന്‍ ചൈനയിലെ ഇന്നര്‍ മംഗോളിയയില്‍ ബയന്നൂരില്‍ ശനിയാഴ്ച ഒരാള്‍ക്കു പ്ലേഗ് ബാധയുണ്ടായതായി ഔദ്യോഗിക മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. തുടര്‍ന്ന് അധികൃതര്‍ പ്ലേഗ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതായി ലെവല്‍ ത്രീ മുന്നറിയിപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബയന്നൂരിലെ ഒരു ആശുപത്രിയിലാണ് ശനിയാഴ്ച ബ്യുബോണിക് പ്ലേഗ് കേസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ വര്‍ഷം അവസാനം വരെ മുന്നറിയിപ്പ് പ്രാബല്യത്തിലുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു. യെര്‍സീനിയ പെസ്റ്റിസ് എന്ന ബാക്ടീരിയ മൂലമുണ്ടാകുന്ന മൂന്ന് ഇനം പ്ലേഗുകളില്‍ ഒന്നാണ് ബ്യുബോണിക് പ്ലേഗ്.



നഗരത്തില്‍ ആളുകള്‍ക്ക് പ്ലേഗ് പടര്‍ന്നുപിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അധികൃതരുടെ മുന്നറിയിപ്പില്‍ പറയുന്നു. ജനങ്ങള്‍ സ്വയം രക്ഷാര്‍ഥം സുരക്ഷാനടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണം. അസ്വാഭാവികമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ തോന്നിയാല്‍ ഉടന്‍ അധികൃതരെ വിവരമറിയിക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പടിഞ്ഞാറന്‍ മംഗോളിയയിലെ ഖോദ് പ്രവിശ്യയില്‍ പ്ലേഗ് ബാധയുണ്ടായതായി ജൂലൈ ഒന്നിന് സിന്‍ഹുവ ന്യൂസ് ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

ഇക്കാര്യം ലാബ് പരിശോധനയില്‍ തെളിയുകയും ചെയ്തു. 27 വയസ്സുള്ളയാള്‍ക്കും 17 വയസ്സുളള സഹോദരനുമാണ് രോഗം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. രണ്ട് ആശുപത്രികളിലാണ് ഇവര്‍ ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്നത്. സഹോദരന്മാര്‍ മൂഷിക, അണ്ണാന്‍ വര്‍ഗത്തില്‍പെട്ട വലിയ ജീവിയായ മാര്‍മത്തിന്റെ ഇറച്ചി കഴിച്ചിരുന്നു. ഈ ഇറച്ചി കഴിക്കരുതെന്നും അധികൃതര്‍ മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരുമായി അടുത്തിടപഴകിയ 140 പേരെ ഐസലേറ്റ് ചെയ്തു.

കാട്ടിലെ എലികളിലും മാര്‍മത്തിലും കാണുന്ന ചെള്ളുകള്‍ പടര്‍ത്തുന്ന ബാക്ടീരിയ രോഗമാണ് ബ്യുബോണിക് പ്ലേഗ്. ശരിയായ ചികിത്സ ലഭിച്ചില്ലെങ്കില്‍ 24 മണിക്കൂര്‍ കൊണ്ടു രോഗബാധിതനു മരണം സംഭവിക്കുമെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം പടിഞ്ഞാറന്‍ മംഗോളിയയില്‍ മാര്‍മോത്തിന്റെ ഇറച്ചി കഴിച്ച ദമ്പതികള്‍ ബ്യുബോണിക് പ്ലേഗ് ബാധിച്ചു മരിച്ചിരുന്നു.

എന്താണു പ്ലേഗ്, ലക്ഷണങ്ങള്‍

ബ്യുബോണിക് പ്ലേഗ് ബാധിക്കുന്നവര്‍ക്ക് പെട്ടെന്ന് പനിയുണ്ടാകും. തലവേദന, വിറയല്‍ എന്നിവയും അനുഭവപ്പെടും. ബാക്ടീരിയ ബാധിച്ച് ഏഴു ദിവസത്തിനുള്ളിലാണു ലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രകടമാകുന്നത്. പ്ലേഗ് ബാധിച്ചു ചത്ത മൃഗത്തിന്റെ ശരീരസ്രവങ്ങളില്‍നിന്നു രോഗം പടരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ചെള്ളോ പ്രാണിയോ കടിച്ചുണ്ടാകുന്ന മുറിവിലൂടെയാണ് ബാക്ടീരിയ ശരീരത്തില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നത്.

അന്നു മരിച്ചത് ലണ്ടനിലെ ജനങ്ങളിൽ പാതി!

18 മാസം കൊണ്ടു ലണ്ടനിലെ ജനസംഖ്യ പാതിയായി കുറയ്ക്കാനിടയാക്കിയ മഹാമാരി- 1348 ലായിരുന്നു അത്. 14 ാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ രോഗം ബാധിച്ച് 20 കോടി ജനങ്ങളാണു മരിച്ചത്. ഏഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളില്‍നിന്നു കപ്പലിലൂടെയാണ് രോഗം മറ്റു ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലെത്തിയതെന്നാണു ചില റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

‘കറുത്ത മരണം’എന്നാണ് പ്ലേഗ് എന്ന രോഗത്തിന് ലോകം നല്‍കിയിരുന്ന ഇരട്ടപ്പേര്. അന്നു മൃതദേഹങ്ങള്‍ കൂട്ടിയിട്ടാണു ലണ്ടനില്‍ മറവു ചെയ്തിരുന്നത്. അതിനു മുന്‍പ് അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലും എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലും അഞ്ചു കോടിയിലേറെ ജനങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കിയതിന്റെ കുപ്രസിദ്ധിയും പ്ലേഗിനുണ്ട്. ചെള്ളുകളിലൂടെയായിരുന്നു പ്ലേഗിനു കാരണമായ ബാക്ടീരിയ പടര്‍ന്നിരുന്നത്. ചെള്ളുകളിലൂടെ എലികളിലേക്കും അവിടെനിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്കും മറ്റു സസ്തനികളിലേക്കുമെല്ലാം പടര്‍ന്നു.

ചൈനയില്‍ പന്നികളില്‍നിന്നു പടരുന്ന അപകടകാരിയായ ജി4 വൈറസ് ബാധയുണ്ടായതായി റിപ്പോര്‍ട്ട് വന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് ബ്യുബോണിക് പ്ലേഗ് മുന്നറിയിപ്പും വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷിപ്പനിക്ക് കാരണമായ എച്ച്1എന്‍1 വൈറസിന് സമാനമാണ് നിലവില്‍ ജി4 വൈറസിന്റെ സ്വഭാവമെന്നായിരുന്നു റിപ്പോര്‍ട്ട്. ജനിതകഘടനയില്‍ വ്യത്യാസം വന്ന ഈ വൈറസ് ശ്രേണിയെ ജി4 എന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ വിളിക്കുന്നത്. മുഴുവന്‍ പേര് ജി4 ഇഎ എച്ച്1എന്‍1.

നേരത്തേ കണ്ടെത്തിയ മൂന്നു വൈറസ് ശ്രേണികളുമായി ഈ ശ്രേണിക്കു ബന്ധമുണ്ട്. യൂറോപ്പ് ആന്‍ഡ് ഏഷ്യന്‍ ബേര്‍ഡ്‌സ് (ഇഎ), എച്ച്1എന്‍1 ഫ്ലൂ സ്‌ട്രെയിന്‍, പക്ഷികളില്‍നിന്നും പന്നികളില്‍നിന്നും മനുഷ്യരില്‍നിന്നുമുള്ള ജീനുകള്‍ വഹിക്കുന്ന നോര്‍ത്ത് അമേരിക്കന്‍ ഫ്ലൂ എന്നീ മൂന്നു ശ്രേണികളും ചേരുന്ന പുതിയ തരം വൈറസാണ് ഇപ്പോള്‍ കണ്ടെത്തിയതെന്നു യുഎസ് സയന്‍സ് ജേര്‍ണലായ പിഎന്‍എഎസില്‍ (പ്രൊസീഡിങ്‌സ് ഓഫ് നാഷനല്‍ അക്കാദമി ഓഫ് സയന്‍സസ്) പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

English Summary: "Risk Of Spreading": Chinese City Warns Of Bubonic Plague After 2 Cases