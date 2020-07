ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ മാത്രമുള്ള വിദേശ വിദ്യാർഥികൾ രാജ്യം വിടണം; കടുപ്പിച്ച് യുഎസ്

ന്യൂയോർക്ക്∙ പൂർണമായും ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളിലേക്കു മാറിയ വിദേശ വിദ്യാർഥികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് രാജ്യം വിടണമെന്ന് യുഎസ്. കോവിഡ് ഭീതി മൂലമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെന്ന് യുഎസ് ഇമിഗ്രേഷൻ ആൻഡ് കസ്റ്റം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് (ഐസിഇ)അറിയിച്ചു.

‘പൂർണമായും ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളിലേക്കു മാറിയ വിദേശത്തു നിന്നുള്ള എഫ്–1 എം–1 വിദ്യാർഥികൾ യുഎസിൽ തുടരേണ്ടതില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളിൽ എൻറോൾ ചെയ്ത വിദ്യാർഥികൾ രാജ്യം വിടുകയോ മറ്റു സ്കൂളുകളിലേക്ക് മാറ്റം വാങ്ങുക എന്നീ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുതരമായി ഇമിഗ്രേഷൻ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും.’– ഐസിഇ അറിയിച്ചു.



പൂർണമായും ഓൺലൈനായി പഠനം നടത്തുന്ന സ്കൂളുകളിലേക്കോ മറ്റു പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്കോ എൻറോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് വീസ അനുവദിക്കരുതെന്നും യുഎസിന്റെ അതിർത്തി സുരക്ഷാസേന അവരെ രാജ്യത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും ഐസിഇ അറിയിച്ചു.



അടുത്ത സെമസ്റ്ററിലേക്കുള്ള പദ്ധതികളൊന്നും യുഎസിലെ മിക്ക സർവകലാശാലകളും കോളജുകളും ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. മിക്ക സ്കൂളുകളും കോളജുകളും ഓൺലൈനും ക്ലാസുകളും അല്ലാത്തതുമായ സംയുക്ത പഠനരീതികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഹാർവാർഡ് സർവകലാശാല ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചിലത് എല്ലാം ഓൺലാനാക്കി മാറ്റി.

2018–19 ലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്റർനാഷനൽ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഏകദേശം ഒരു മില്യനോളം വിദേശ വിദ്യാർഥികളാണ് യുഎസിൽ പഠിക്കുന്നത്. യുഎസിയിൽ വിദേശ പഠനത്തിനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദേശവിദ്യാർഥിൾ വരുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർഥികൾ ചൈനയിൽ നിന്നാണ്. ദക്ഷിണ കൊറിയ, സൗദി അറേബ്യ, കാനഡ എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കു പിന്നിൽ

English Summary : Foreign Students Whose Classes Moved Online "Must Depart Country": US