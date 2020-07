ഭൂട്ടാനെ വളഞ്ഞ് ചൈനയുടെ ‘അഞ്ചു വിരൽ’ തന്ത്രം; ഇന്ത്യയ്ക്കു തലവേദന

ഇന്ത്യയുടെ സുഹൃദ് രാജ്യമായ ഭൂട്ടാനുമായി അതിർത്തി തർക്കം ഉണ്ടാക്കുന്നതിലൂടെ ഇന്ത്യയെത്തന്നെയാണ് ചൈന ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ. ലഡാക്ക് മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയുമായുള്ള അതിർത്തിത്തർക്കം രൂക്ഷമായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലും ഭൂട്ടാനുമായി കൊമ്പുകോർക്കാനുള്ള ചൈനയുടെ തീരുമാനം ഇന്ത്യ അതീവ ജാഗ്രതയോടെയാണ് കാണുന്നത്.

കിഴക്കൻ ഭൂട്ടാനിലെ സാക്‌തങ് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിനു മേലാണ് ഇപ്പോൾ ചൈന അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതും ഒരു രാജ്യാന്തര വേദിയിൽ. ജൂൺ 2–3 തീയതികളിൽ ഓൺലൈനായി സംഘടിപ്പിച്ച രാജ്യാന്തര പരിസ്ഥിതി സംഘടന (ജിഇഎഫ്) കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ സാങ്ത‌ങ് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലെ ഒരു പദ്ധതിക്കായി ഭൂട്ടാൻ പണം ചോദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഭൂട്ടാനെ ഞെട്ടിച്ച് അതു ‘തർക്ക’ പ്രദേശമാണെന്നും പണം അനുവദിക്കരുതെന്നും ചൈന ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ചൈനയുടെ ഈ നീക്കത്തെ എതിർത്തു ഭൂട്ടാൻ ഉടൻതന്നെ രംഗത്തെത്തി. ഭൂട്ടാന്റെ അഭിഭാജ്യ ഭാഗമാണ് സാക്‌തങ് വന്യജീവി സങ്കേതമെന്നും ചൈനയുമായി അതിർത്തി തർക്ക വിഷയത്തിൽ ഒരിക്കൽപ്പോലും ഇതു കടന്നുവന്നിട്ടില്ലെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. ‌

‌

ഭൂട്ടാന്റെ കിഴക്കൻമേഖലയിലെ ഈ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിനായി ഇതുവരെ ചൈന അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഭൂട്ടാനുമായുള്ള അതിർത്തി ഇതുവരെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കിഴക്കൻ, മധ്യ, പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലകളിലെ സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള തർക്കം ദീർഘനാളായി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പുതിയവയല്ലെന്നും ചൈനീസ് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. ചൈന – ഭൂട്ടാൻ വിഷയത്തിൽ മൂന്നമതൊരു കക്ഷി ഇടപെടേണ്ടതില്ലെന്നും വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ ഇന്ത്യയെ പരാമർശിച്ച് ചൈന വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

കിഴക്കൻ ഭൂട്ടാനിലെ മലനിരകൾ (ഫയൽ ദൃശ്യം)

നീക്കം ഇന്ത്യയെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാൻ?

ഇന്ത്യയെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ഭൂട്ടാനുമായുള്ള അതിർത്തിത്തർക്കം ചൈന വീണ്ടും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നതെന്നാണ് നയതന്ത്ര വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ. നിലവിൽ ലഡാക്കിലെ സംഘർഷത്തെത്തുടർന്ന് ഇന്ത്യ ചൈനയ്ക്കെതിരെ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും പല നടപടികളുമെടുത്തിരുന്നു. മൊബൈൽ ആപ്പുകൾ നിരോധിക്കുകയും ചൈനയിൽനിന്നുള്ള വിദേശനിക്ഷേപം സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ മതിയെന്ന ഉത്തരവും ഇന്ത്യ എടുത്തിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അതിർത്തിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ സങ്കീർണമാക്കി ഭൂട്ടാനെ ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് തെറ്റിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യവും ചൈനയ്ക്കുണ്ട്. ഇതുവഴി ഇന്ത്യയെ മറ്റൊരു സമ്മർദ്ദ മേഖലയിലേക്കുകൂടി എത്തിക്കാനാണ് ചൈനയുടെ ശ്രമമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

അരുണാചൽ പ്രദേശുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ട്രാഷിഗാങ് ജില്ലയിലെ 650 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ മേഖലയാണ് സാങ്‌തങ് വന്യജീവി സങ്കേതം. 2014ൽ ചൈനയിറക്കിയ ഭൂപടത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ അരുണാചൽ പ്രദേശ് അവരുടെ ഭൂപ്രദേശമാക്കിയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. അതേ ഭൂപടത്തിൽത്തന്നെ ദക്ഷിണ ചൈന കടലും സാങ്‌തങ് വന്യജീവി സങ്കേതവും ട്രാഷിഗാങ്ങും ഭൂട്ടാന്റെ ഭാഗമായും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചൈന – ഭൂട്ടാൻ അതിർത്തി തർക്കത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഈ കിഴക്കൻ മേഖല ഉയർന്നുവന്നിട്ടില്ല. പടിഞ്ഞാറൻ, മധ്യ മേഖലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് തർക്കമുണ്ടായിരുന്നത്. 1984 മുതൽ ഈ മേഖലകളിലെ അതിർത്തി തർക്ക വിഷയത്തിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ അന്നൊന്നും ചൈന കിഴക്കൻ മേഖലയെ തർക്ക മേഖലയായി കണക്കാക്കിയിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, നേരത്തേയും ജിഇഎഫിൽനിന്നു ഭൂട്ടാൻ പണം തേടിയിരുന്നു, അന്നൊന്നും ചൈന എതിർത്തിരുന്നില്ല.

ഗൽവാനിലെ സാഹചര്യവും സമാനം

ഇന്ത്യാ – ചൈന അതിർത്തിയിൽ പലയിടത്തും തർക്കങ്ങളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും 1962 മുതൽ ഈ ജൂൺ വരെ ചൈന ലഡാക്കിലെ ഗൽവാൻ മേഖലയിൽ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിരുന്നില്ല. ഗൽവാൻ വാലി ഇന്ത്യയുടേതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയെങ്കിലും മുൻ നിലപാടുകളിൽനിന്ന് ചൈന പിന്നാക്കം പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് പുതിയ അവകാശവാദങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ടായതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

ടിബറ്റിൽ തുടങ്ങുന്ന ‘അഞ്ചു വിരൽ’ തന്ത്രം

അതിനിടെ, ടിബറ്റിനെ മുൻനിർത്തിയുള്ള ചൈനയുടെ ‘അഞ്ചു വിരൽ’ തന്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് 60 വർഷമായി ഇന്ത്യയ്ക്കു മുന്നറിയിപ്പു നൽകിവന്നിരുന്നുവെന്ന് സെൻട്രൽ ടിബറ്റൻ അഡ്മിനിസ്റ്റ് ലോബ്സാങ് സൻഗയ്‌യെ ഉദ്ധരിച്ച് അടുത്തിടെ ദേശീയമാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

ടിബറ്റിനെ ചൈന കീഴടക്കിയപ്പോൾ മാവോ സെ ദുങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്നത്തെ ചൈനീസ് നേതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞത് – ‘‘ടിബറ്റ് കൈവെള്ളയാണ്. അതു കീഴടക്കണം. അതിനുശേഷം അഞ്ചു വിരലുകളും പിടിച്ചെടുക്കണം.’’ – എന്നായിരുന്നു. ‌ഇതിൽ ആദ്യ വിരൽ ലഡാക്ക് ആണ്. ബാക്കി നാലെണ്ണം നേപ്പാൾ, ഭൂട്ടാൻ, സിക്കിം, അരുണാചൽ പ്രദേശ് എന്നിവയും.

