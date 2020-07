കൊല്ലം∙ ദുബായിൽനിന്നെത്തി നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുകയായിരുന്ന യുവാവ് കിടപ്പുമുറിയിൽ മരിച്ചനിലയില്‍. തേവലപ്പുറം ആലിൻകുന്നുംപുറം മനോജ് ഭവനിൽ മനോജ് (24) ആണ് മരിച്ചത്. ഈമാസം ഒന്നിനാണ് ഇയാൾ നാട്ടിലെത്തിയത്. സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം വീടെടുത്ത് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു.

English Summary: Youth who was in quarantine found dead in home