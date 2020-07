സിബിഐ കസ്റ്റംസ് ഓഫിസിലെത്തിയത് ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഷോപ്പിലെ മദ്യവിൽപന അന്വേഷിക്കാൻ

ന്യൂഡൽഹി ∙ സ്വർണക്കടത്തു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ല കൊച്ചിയിലെ കസ്റ്റംസ് ഒാഫിസിൽ തങ്ങളുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പോയതെന്ന് സിബിഐ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിലെ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഷോപ്പിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി നടന്ന മദ്യവിൽപനയെക്കുറിച്ചുള്ള കേസിന്റെ നടപടികളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു സിബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സന്ദർശനം. സ്വർണക്കടത്തു കേസിൽ ഇപ്പോഴും സിബിഐ രംഗത്തില്ല.

ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഷോപ്പിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർക്ക് മദ്യം വിറ്റതും മറ്റും സംബന്ധിച്ച കേസിൽ കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെട്ടതാണ്. ഏതാനും മാസങ്ങളായി അന്വേഷണം നടക്കുന്ന കേസാണ്. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാരണം അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കാത്ത സ്ഥിതിയായിരുന്നു. കച്ചടവക്കാർ മലേഷ്യയിലും തമിഴ്നാട്ടിലുമുള്ളവരാണ്. ഈ കേസിൽ ചില വിശദാംശങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനായിരുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സന്ദർശനമെന്നും സിബിഐ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

English Summary: CBI in customs office to enquire about illegal liquor sale in duty free shop