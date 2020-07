വാഷിങ്ടന്‍∙ അമേരിക്കയ്ക്ക് ദീര്‍ഘകാല അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണി ചൈന ആയിരിക്കുമെന്ന് എഫ്ബിഐ ഡയറക്ടര്‍ ക്രിസ്റ്റഫര്‍ റേ. ചൈനീസ് സര്‍ക്കാരിന്റെ പിന്തുണയോടെയുള്ള ചാരപ്രവര്‍ത്തനം കരുതിയിരിക്കണമെന്നും വാഷിങ്ടണിലെ ഹഡ്‌സണ്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തില്‍ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വിദേശ രാജ്യങ്ങളില്‍ താമസിക്കുന്ന സ്വന്തം പൗരന്മാരെയാണ് ചൈനീസ് സര്‍ക്കാര്‍ ഇപ്പോള്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള നീക്കം നടക്കുന്നുണ്ട്. ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീ ചിന്‍ പിങ് ആസൂത്രണം ചെയ്ത ‘ഫോക്‌സ് ഹണ്ട്’ എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരമാണു വിദേശത്തുള്ള ചൈനീസ് പൗരന്മാരെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

വിദേശത്തുള്ള ചൈനക്കാരായ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികള്‍, വിമര്‍ശകര്‍, മനുഷ്യാവകാശ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ ചൈനയില്‍ നടക്കുന്ന മനുഷ്യാവകാശലംഘനങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതു ഭീഷണിയാകുമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ കരുതുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ഇവരെ ബലംപ്രയോഗിച്ചു നാട്ടിലെത്തിക്കാനാണു നീക്കം നടക്കുന്നതെന്ന് ക്രിസ്റ്റഫര്‍ റേ പറഞ്ഞു. ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള ചൈനീസ് നടപടികള്‍ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ്.

ഫോക്‌സ് ഹണ്ടിനുള്ള ഇരയെ കണ്ടെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കില്‍ യുഎസിലുള്ള അവരുടെ കുടുംബവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പ്രതിനിധിയെ വിടും. രണ്ട് സന്ദേശങ്ങളാണു കുടുംബത്തിനു നല്‍കുക. ഒന്നുകില്‍ ചൈനയില്‍ മടങ്ങിയെത്തുക. അല്ലെങ്കില്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുക. 2015–ല്‍ അഴിമതി ആരോപണം ഉയര്‍ന്നവര്‍ക്കെതിരെ ആരംഭിച്ച് പദ്ധതിയാണിത്. പിന്നീട് നാടു വിട്ടവരെ ലക്ഷ്യമിട്ടു വ്യാപിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും എഫ്ബിഐ ഡയറക്ടര്‍ പറഞ്ഞു. ചൈനീസ് അധികൃതര്‍ ഭീഷണിയുമായി എത്തിയാല്‍ എഫ്ബിഐയെ വിവരമറിയിക്കണമെന്ന് അമേരിക്കയില്‍ താമസിക്കുന്ന ചൈനീസ് പൗരന്മാരോടു റേ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സാമ്പത്തിക ചാരവൃത്തി, വിവരമോഷണം, അനധികൃത രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകള്‍ തുടങ്ങി കൈക്കൂലി നല്‍കി അമേരിക്കന്‍ നയരൂപീകരത്തെ സ്വാധീനിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന എല്ലാ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ചൈന നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും റേ പറഞ്ഞു. ഓരോ പത്തു മണിക്കൂറിലും ചൈനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കൗണ്ടര്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് കേസെങ്കിലും തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോള്‍ നിലവിലുള്ള അയ്യായിരത്തോളം ഇത്തരം കേസുകളില്‍ പകുതിയും ചൈനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയാണെന്നും എഫ്ബിഐ ഡയറക്ടര്‍ പറഞ്ഞു. അമേരിക്കയുടെ കൊറോണ വൈറസ് ഗവേഷണം അട്ടിമറിക്കാനും ചൈന ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ക്രിസ്റ്റഫര്‍ റേ പറഞ്ഞു.

