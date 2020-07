ന്യൂഡൽഹി∙ നയതന്ത്ര പാഴ്സൽ വഴി സ്വർണം കടത്തിയ കേസിൽ കേരള സർക്കാരിന്റെ കൈകൾ ശുദ്ധമാണെന്നു തെളിയിക്കേണ്ടത് അവരുടെ ബാധ്യതയാണെന്ന് ബിജെപി ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി. മുരളീധർ റാവു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലെ ഉന്നതനെ മാറ്റി നിർത്തേണ്ടി വന്നതു തന്നെ സർക്കാരിന്റെ കാര്യങ്ങൾ സുതാര്യമല്ലെന്നതിനു തെളിവാണെന്നും റാവു പറഞ്ഞു.

English Summary: Diplomatic Baggage Gold Smuggling - kerala government to prove their innocence says bjp