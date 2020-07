യുണൈറ്റഡ് നേഷന്‍സ്∙ ഇന്ത്യക്കെതിരെ വ്യാജപ്രചാരണങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ യുഎന്നില്‍ ആഞ്ഞടിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ സംഘം. ഭീകരതയുടെ രാജ്യാന്തര പ്രഭവകേന്ദ്രമെന്നും ഭീകരരുടെ സുരക്ഷിത താവളമെന്നും ആഗോളതലത്തില്‍ പാക്കിസ്ഥാന്‍ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പാക്ക് ഭരണകൂടം ആത്മപരിശോധന നടത്തണമെന്ന് ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി. ഭീകരവിരുദ്ധ വാരാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന വെബിനാറില്‍ ഇന്ത്യന്‍ സംഘത്തിന്റെ തലവന്‍ മഹാവീര്‍ സിങ്‌വിയാണ് രൂക്ഷ വിമര്‍ശനം ഉന്നയിച്ചത്.



ലോകം ഒരു മഹാമാരിയെ നേരിടുന്ന ഘട്ടത്തില്‍ ദൗര്‍ഭാഗ്യവശാല്‍ പാക്കിസ്ഥാന്‍ അതിര്‍ത്തികടന്നുള്ള ഭീകരപ്രവര്‍ത്തനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ വ്യാജപ്രചാരണങ്ങളും തെറ്റായ ആരോപണങ്ങളും ഉന്നയിക്കുകയുമാണ്. അനാവശ്യമായി ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തരവിഷയങ്ങളില്‍ അവര്‍ തലയിടുകയാണെന്നും മഹാവീര്‍ പറഞ്ഞു. പാക്കിസ്ഥാനില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭീകരസംഘടനകള്‍ക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കാന്‍ പാക്ക് ഭരണകൂടത്തിനു മേല്‍ ലോകരാജ്യങ്ങള്‍ സമ്മര്‍ദം ചെലുത്തണമെന്ന് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ജമ്മു കശ്മീര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തരവിഷയങ്ങള്‍ യുഎന്നില്‍ ഉന്നയിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന പാക്കിസ്ഥാന്‍ ഭീകരര്‍ക്കു സുരക്ഷിത താവളം ഒരുക്കുകയാണ്. അനധികൃതമായി കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ ഭാഗങ്ങളിലും ബലൂചിസ്ഥാനിലും ഖൈബര്‍ പഷ്തൂണ്‍ഖ്‌വയിലും മറ്റും നടക്കുന്ന മനുഷ്യാവകാശലംഘനങ്ങള്‍ക്കു നേരെ പാക്ക് ഭരണകൂടം കണ്ണടയ്ക്കുകയാണെന്ന് ഇന്ത്യ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

മതന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ക്ക് പാക്കിസ്ഥാനില്‍ വലിയ വിവേചനമാണ് നേരിടേണ്ടിവരുന്നത്. അഹമ്മദീയ, ക്രിസ്ത്യന്‍, ഹിന്ദു, സിഖ് വിഭാഗങ്ങളുടെ ആരാധനാലയങ്ങള്‍ക്കു നേരെ നിരന്തരം ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നു. മതരാഷ്ട്രമായ പാക്കിസ്ഥാന് ഇന്ത്യയുടെ മതനിരപേക്ഷ സംസ്‌കാരത്തിന്റെ ആഴമളക്കാന്‍ ആവില്ലെന്നും മഹാവീര്‍ സിങ് പറഞ്ഞു. ബിന്‍ ലാദനെ രക്തസാക്ഷിയെന്ന് പാക്കിസ്ഥാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ വിശേഷിപ്പിച്ചതു തീവ്രവാദികള്‍ക്ക് അവര്‍ നല്‍കുന്ന സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

