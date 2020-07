കുൽഭൂഷൺ ദയാഹർജിയുമായി മുന്നോട്ട്; പുനഃപരിശോധന ഹർജി നൽകില്ല: പാക്കിസ്ഥാൻ

ഇസ്‌ലാമാബാദ്∙ വധശിക്ഷയ്ക്കെതിരെ പുനഃപരിശോധന ഹർജി നൽകാൻ ഇന്ത്യൻ പൗരൻ കുൽഭൂഷൺ ജാദവ് തയാറാകുന്നില്ലെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ. ദയാഹർജിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനം. സെക്കൻഡ് കോൺസുലാർ ആക്സസ് നൽകാൻ പാക്കിസ്ഥാൻ തയാറാണെന്നും അഡീഷനൽ അറ്റോർണി ജനറൽ അഹമ്മദ് ഇർഫാൻ പറഞ്ഞു.

ജൂൺ 17ന് കുൽഭൂഷൺ ജാദവിനെ പുനഃപരിശോധന ഹർജി നൽകാനും ശിക്ഷയും വിധിയും പരിശോധിക്കാനും ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അതിന് അദ്ദേഹം തയാറാകുന്നില്ല. നേരത്തെ കുൽഭൂഷണിന്റെ വധശിക്ഷ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും ശിക്ഷ നടപ്പാക്കരുതെന്നും രാജ്യാന്തര കോടതി പാക്കിസ്ഥാനു നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.

ചാരപ്രവർത്തനം നടത്തിയെന്ന കുറ്റം ചുമത്തി പട്ടാളക്കോടതി രഹസ്യവിചാരണയിലൂടെ ജാദവിന് വധശിക്ഷ നൽകിയത് 2017 ഏപ്രിലിലാണ്. 2003 വരെ ഇന്ത്യൻ നാവികസേന ഓഫിസറായിരുന്നു കുൽഭൂഷൺ. വിരമിച്ച ശേഷം ഇറാനിലെ ചാബഹാറിൽ വ്യാപാരി. 2016 മാർച്ചിൽ ഇറാൻ അതിർത്തിയിൽ വ്യാപാര ആവശ്യത്തിന് എത്തിയപ്പോൾ പാക്കിസ്ഥാൻ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അറസ്റ്റു ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

