തിരുവനന്തപുരം∙ സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസിൽ പ്രതിയായ സന്ദീപ് നായര്‍ പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകനല്ലെന്ന് സിപിഎം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി. ബിജെപിയുടെ പ്രധാന പ്രവര്‍ത്തകനാണ് സന്ദീപ്. ബിജെപി കൗണ്‍സിലര്‍ രമേശിന്റെ സ്റ്റാഫംഗമാണ് സന്ദീപെന്നും സിപിഎം ആരോപിക്കുന്നു. എന്നാൽ മകൻ സിപിഎം പ്രവർത്തകനാണെന്ന് സന്ദീപിന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞിരുന്നു.



സ്വര്‍ണക്കടത്തില്‍ കസ്റ്റംസ് തിരയുന്ന സന്ദീപിന്റെ വർക്‌ഷോപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സ്പീക്കര്‍ ശ്രീരാമകൃഷ്ണനും കുരുക്കിലായി. സ്പീക്കര്‍ വര്‍ക്‌ഷോപ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സമയത്തും സന്ദീപ് സ്വര്‍ണക്കടത്തില്‍ പ്രതിയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലാണ് സ്പീക്കര്‍ സന്ദീപിന്റെ വര്‍ക്്ഷോപ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്.



അതേസമയം, സന്ദീപ് നായര്‍ സരിത്തിനൊപ്പം മുന്‍പും സ്വര്‍ണം കടത്തിയെന്ന് ഭാര്യ സൗമ്യ പ്രതികരിച്ചു. സന്ദീപ് ഇടയ്ക്കിടെ ദുബായില്‍ പോയിരുന്നുവെന്ന് സൗമ്യ കസ്റ്റംസിന്‍റെ ചോദ്യംചെയ്യലില്‍ അറിയിച്ചു. ദുബായ് യാത്ര സ്വര്‍ണക്കടത്തിനാണെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്നും സൗമ്യ അറിയിച്ചു. സ്വപ്നയ്ക്ക് പുറമെ സന്ദീപിനെയും കണ്ടെത്താന്‍ കസ്റ്റംസ് തീവ്രശ്രമം തുടരുകയാണ്. അതിനിടെ കേസില്‍ സരിത്തിനെ നേരിട്ടു ഹാജരാക്കാന്‍ പൊലീസിന് കോടതി നിര്‍ദേശം നല്‍കി. എറണാകുളം അഡീഷണല്‍ സിജെഎം കോടതി കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നാളെ പരിഗണിക്കും.



English Summary: Party has no affiliation with Sandeep says CPM