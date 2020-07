വികാസ് ദുബെ ഫരീദാബാദിൽ: അനുയായി കൊല്ലപ്പെട്ടു; കീഴടങ്ങിയേക്കും

ഫരീദാബാദ്/ന്യൂഡൽഹി∙ ഉത്തർപ്രദേശിലെ കാൻപുരിൽ എട്ടു പൊലീസുകാരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി വികാസ് ദുബെയെ ഫരീദാബാദിൽ കണ്ടു. ഹരിയാനയിലെ ഫരീദാബാദിലെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഇയാൾ എത്തിയിരുന്നതായി പൊലീസാണു പറഞ്ഞത്. പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തുന്നതിനു തൊട്ടുമുൻപ് ഇയാൾ സ്ഥലം വിടുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെനിന്ന് രണ്ടുപേരെ അറസ്റ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, ദുബെ ഇന്ന് കീഴടങ്ങിയേക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.



വികാസ് ദുബെ മാസ്ക് ധരിച്ച് ഹോട്ടലിൽ നിൽക്കുന്നതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു. വികാസിനെ ഒളിവിൽ പോകാൻ സഹായിച്ച അങ്കുർ, പ്രഭാത് എന്നിവരെയാണു പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തത്. ഈ മാസം മൂന്നിനാണ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വികാസ് ദുബെ എൻകൗണ്ടറിൽ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ഇയാളെ കണ്ടെത്തുന്നവർക്കുള്ള പാരിതോഷികം ഒരു ലക്ഷത്തിൽനിന്ന് 2.5 ലക്ഷമായി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം, ബുധന്‍ പുലർച്ചെ യുപി സ്പെഷൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് (എസ്ടിഎഫ്) നടത്തിയ എൻകൗണ്ടറിൽ വികാസ് ദുബെയുടെ അടുത്ത അനുയായി അമർ ദുബെ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ലക്നൗവിൽനിന്ന് 150 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഹമിർപുർ ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്നത്. 25,000 രൂപയാണ് ഇയാളെ കണ്ടെത്തുന്നവർക്ക് പാരിതോഷികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. ഇയാളുടെ കയ്യിൽനിന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക് തോക്കും ഒരു ബാഗും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

നാൽപതോളം പൊലീസ് ടീമും എസ്ടിഎഫും വികാസ് ദുബെയെ കണ്ടെത്താനുള്ള തിരച്ചിലിലാണ്. അതിനിടെ ദുബെയെ ബിജിനോറിൽ ഒരു കാറിൽ കണ്ടതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. കൊലപാതകം, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, കവർച്ച, കലാപം തുടങ്ങി 60 ഓളം കേസുകളാണ് വികാസ് ദുബെയുടെ പേരിലുള്ളത്.

English Summary: UP Gangster Wanted In Cops' Killing Seen In Hotel Near Delhi, Searches On