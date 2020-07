‘കോവിഡ്, ഹോങ്കോങ്, ഉയിഗുർ, തിബറ്റ്: ചൈനയ്ക്കെതിരെ കൂടുതൽ നടപടികൾ’

വാഷിങ്ടൻ ∙ ചൈനയ്ക്കെതിരെ അധികം വൈകാതെ കൂടുതൽ നടപടികളുണ്ടാകുമെന്നു യുഎസ്. എന്നാൽ എന്താണു നടപടികളെന്നു വ്യക്തമാക്കിയില്ല. ചൈനയെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നടപടികൾ അധികം വൈകാതെ നിങ്ങൾക്കു കേൾക്കാനാകുമെന്നു വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി കെയ്‌ലെയ് മക്ക്നനിയാണു മാധ്യമപ്രവർത്തകരോടു പറഞ്ഞത്.

വ്യാപാരയുദ്ധത്തിനു പിന്നാലെ വുഹാനിൽനിന്ന് ഉദ്ഭവിച്ച കൊറോണ വൈറസിന്റെ പേരിലും യുഎസും ചൈനയും കൊമ്പുകോർക്കുകയാണ്. കോവിഡ് കൃത്യമായി നിയന്ത്രിക്കാനാകാത്ത ചൈനയുടെ നടപടിയെ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് നിശിതമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു. അതിനിടയിൽ ഹോങ്കോങ്ങിനുമേൽ ചൈന ചുമത്തിയ പുതിയ ദേശീയ സുരക്ഷാനിയമം, അമേരിക്കൻ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണം, ഉയിഗുർ മുസ്‌ലിംകളോടുള്ള സമീപനം, തിബറ്റിലെ സുരക്ഷാ നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ വാക്‌യുദ്ധത്തിലാണ്.

മുൻ ബ്രിട്ടിഷ് കോളനിയായ ഹോങ്കോങ്ങിനെ ചൈന കവർന്നെടുത്തുവെന്ന് യുഎസ് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് റോബർട്ട് ഒ ബ്രയൻ ബുധനാഴ്ച പറഞ്ഞിരുന്നു. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽത്തന്നെ ചൈനയ്ക്കെതിരായ നടപടികളുണ്ടാവുമെന്നും ട്രംപ് ചൈനയ്ക്കെതിരെ നിൽക്കുന്നതുപോലെ ഒരു യുഎസ് പ്രസിഡന്റും നിന്നിട്ടില്ലെന്നും ബ്രയൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ചൈനയുടെ വ്യാപാര അസമത്വത്തിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിച്ച ആദ്യ യുഎസ് പ്രസിഡന്റാണു ട്രംപെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: "You'll Be Hearing About Some Upcoming Actions": White House On China