സ്വപ്നയുടെ ആദ്യ സ്പോൺസർ വേണുഗോപാലെന്ന് ബിജെപി; ബാലിശമെന്ന് കെസി

ന്യൂഡൽഹി ∙ സ്വപ്ന സുരേഷിനെ അറിയില്ലെന്നും അവരെ എയർ ഇന്ത്യ സാറ്റ്സിൽ നിയമിച്ചത് താനാണെന്ന ആരോപണം തികച്ചും ബാലിശമാണെന്നും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി കെ.സി. വേണുഗോപാൽ എംപി. ബിജെപിയുടെ ഗോപാലകൃഷ്ണന് ഇങ്ങനെ പറയാൻ എന്തു പറ്റി എന്നറിയില്ല. യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനു പകരം അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കമാണോ ഇതെന്ന് സംശയിക്കണം. തികച്ചും നിരുത്തരവാദപരമായ നടപടിയാണിത്. കേന്ദ്ര സിവിൽ ഏവിയേഷൻ സഹമന്ത്രി ആയിരിക്കേ ഒരു നിയമനത്തിലും ഇടപെട്ടിട്ടില്ല. മന്ത്രി വി. മുരളീധരൻ അറിഞ്ഞിട്ടാണോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വകുപ്പിലെ എല്ലാ നിയമനങ്ങളും നടക്കുന്നത്?

ഇത്രയും പ്രമാദമായ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ബിജെപിയുടെ കേന്ദ്രസർക്കാരല്ലേ അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റവാളികളെ പിടികൂടേണ്ടത്? അല്ലാതെ വഴിയേ പോകുന്നവർക്കെതിരേ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുകയാണോ വേണ്ടത്? സിവിൽ വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം അന്വേഷിക്കട്ടെ. എയർ ഇന്ത്യ സാറ്റ്സ് ഒരു സംയുക്ത സംരംഭമാണ്. അവർക്ക് നിയമനത്തിന് അവരുടേതായ മാനദണ്ഡമുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് സത്യം പുറത്തു കൊണ്ടു വരട്ടെ–കെ.സി. വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു.

സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസില്‍ കസ്റ്റംസ് തിരയുന്ന സ്വപ്ന സുരേഷിന്‍റെ ആദ്യ സ്പോണ്‍സണ്‍ കെ.സി. വേണുഗോപാലാണെന്നാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ആരോപിച്ചത്. കോൺസുലേറ്റിൽ സ്വപ്നയെ ശുപാർശ ചെയ്തത് ഉന്നത കോൺഗ്രസ് നേതാവാണെന്നും പറഞ്ഞു. സ്വപ്നയ്ക്ക് എയര്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ജോലി കിട്ടിയത് വേണുഗോപാല്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരിക്കെയാണ്. കെസിയുടെ നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടലിനു തെളിവ് ഹാജരാക്കാന്‍ തയാറാണെന്നും ബി.ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ തൃശൂരില്‍ പറഞ്ഞു.

English Summary: KC Venugopal against K Gopalakrishnan's alligation against him