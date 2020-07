ന്യൂഡൽഹി∙ ഓഗസ്റ്റ് 10 ന് പാർട്ടിയുടെ ഇടക്കാല അധ്യക്ഷയായി ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്ന സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ (73) കാലാവധി നീട്ടുന്നതിന് കോൺഗ്രസ് വർക്കിങ് കമ്മിറ്റി (സിഡബ്ല്യുസി) ഉടൻ യോഗം ചേരും. ഇതുവരെ സ്ഥിരം അധ്യക്ഷനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ കാലാവധി നീട്ടേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. കോവിഡ് കാരണം പുതിയ അധ്യക്ഷനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും പറഞ്ഞു. മുൻകൂർ വ്യവസ്ഥയായി പാർട്ടി തീരുമാനം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിക്കു പിന്നാലെ രാഹുൽ ഗാന്ധി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം രാജിവച്ചിരുന്നു. രാജി പിൻവലിക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി വിസമ്മതിച്ചതിനെ തുടർന്ന് 2019 ഓഗസ്റ്റ് 10 ന് സിഡബ്ല്യുസി, പാർട്ടിയുടെ ഇടക്കാല മേധാവിയായി സോണിയ ഗാന്ധിയെ നിയമിച്ചു. ഒരു സ്ഥിര അധ്യക്ഷനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതുവരെ ഇടക്കാല അധ്യക്ഷയായി തുടരാമെന്ന വ്യവസ്ഥയിലാണ് സോണിയ ഗാന്ധി പാർട്ടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്.

അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്കു തിരികെ വരാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും, വിസമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ കാലാവധി നീട്ടുന്നത് പരിഗണിക്കുമെന്നും ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. 1998 മാർച്ച് 14 മുതൽ 2017 ഡിസംബർ 16‌ വരെ സോണിയ ഗാന്ധിയായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ.

