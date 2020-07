സ്വർണക്കടത്തിൽ വിമാനത്താവളത്തിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ കസ്റ്റംസ്

തിരുവനന്തപുരം∙സ്വർണക്കടത്തു കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന കസ്റ്റംസ് സംഘം വിമാനത്താവളത്തിനു പുറത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡിജിപിക്ക് കത്തു നൽകി. ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ ഡിജിപി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർക്ക് നിർദേശം നൽകി. പ്രതി സരിത് കാർഗോ കോപ്ലക്സിലെത്താൻ ഉപയോഗിച്ച കോൺസുലേറ്റിന്റെ ബോർഡുവച്ച കാർ വിവിധ വഴികളിൽ യാത്ര ചെയ്ത ദൃശ്യങ്ങളാണ് കസ്റ്റംസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.



കാർഗോ കോംപ്ലക്സിലെത്തുകയും മടങ്ങുകയും ചെയ്ത റൂട്ടുകളിലെ കഴിഞ്ഞ 3 മാസത്തെ ദൃശ്യങ്ങൾ വേണമെന്നാണു കത്തിലെ ആവശ്യം. കാർഗോ കോംപ്ലക്സില്‍നിന്ന് മടങ്ങുന്ന വഴിയിൽ, കോൺസുലേറ്റിന്റെ ബോർഡുവച്ച വാഹനത്തിൽനിന്ന് സ്വർണം മറ്റൊരു കാറിലേക്കു മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്നാണ് കസ്റ്റംസ് കരുതുന്നത്. കാർ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ പ്രതികളിലേക്ക് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.



English Summary: Customs department to collect visuals from airport on gold smuggling case