ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യയിൽ നിക്ഷേപങ്ങള്‍ നടത്താന്‍ ലോകത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‍വ്യവസ്ഥ ഇപ്പോൾ തന്നെ തിരിച്ചുവരവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു തുടങ്ങിയതായും ഇന്ത്യ ഗ്ലോബൽ വീക്ക് 2020ന്റെ ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ലോകത്തെ എല്ലാ കമ്പനികളും ഇന്ത്യയിലേക്കു വരണം. ഇവിടെ സാന്നിധ്യമാകണം. ഇന്ത്യ ഇന്നു നൽകുന്നതുപോലെയുള്ള അവസരങ്ങൾ വളരെ കുറച്ചു രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും നൽകുകയെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കൊറോണ മഹാമാരി, ലോക്ഡൗൺ എന്നിവയിൽ തകർന്ന ലോക സമ്പദ്‍വ്യവസ്ഥയില്‍ കുതിച്ചുകയറ്റം സാധ്യമാക്കുക ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് മൂന്ന് ദിവസത്തെ വെർച്വൽ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.



അവിശ്വസനീയമായത് എന്നു തോന്നുന്നതിനെ സ്വന്തമാക്കുന്നതിനുള്ള സ്വഭാവമാണ് ഇന്ത്യക്കാരുടേത്. ലോക സമൃദ്ധിക്കായി എന്തും ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യ തയാറാണ്. നവീകരണം, പരിവര്‍ത്തനം, പ്രകടനം എന്നിവ ചേർന്ന ഇന്ത്യയാണ് ഇത്. ജിഎസ്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കരുത്തുറ്റ നികുതി പരിഷ്കാരങ്ങള്‍, ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസരം തുടങ്ങി എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷങ്ങളായി ഉയർച്ചയിലാണ്. മൈക്രോ, സ്മോൾ, മീഡിയം വ്യവസായ മേഖലകളിലെല്ലാം പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു.



പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ നിക്ഷേപത്തിന് ഇപ്പോൾ സാധ്യതയുണ്ട്. ബഹിരാകാശ മേഖലയിലും സ്വകാര്യ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് അവസരമുണ്ട്. ജനങ്ങൾക്കു നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നതിനായി ബഹിരാകാശ സാങ്കേതിക വിദ്യയെ വാണിജ്യപരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞു. കൃഷി മുതല്‍ പ്രതിരോധ മേഖലകളിൽവരെ നിക്ഷേപങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് അയ്യായിരത്തിൽ അധികം പ്രതിനിധികളെയാണ് ഇന്ത്യ ഗ്ലോബൽ വീക്കിലേക്കു ക്ഷണിച്ചത്. 250 ഓളം പേർ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ സംസാരിക്കും. വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കർ, വ്യവസായ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയൽ എന്നിവരും പരിപാടിയിൽ സംസാരിച്ചേക്കും.



English Summary: India Already Seeing Green Shoots Of Economic Recovery": PM