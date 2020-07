ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് യുഎഇയിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള വിമാന സർവീസുകൾക്കുള്ള വിലക്ക് നീക്കി. ഈ മാസം 12 മുതൽ 26 വരെ ഇരു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിമാനങ്ങൾക്കു യാത്രക്കാരുമായി പറക്കാം. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എയർ ഇന്ത്യ സർവീസ് നടത്തും. യുഎഇ റസി‍ഡന്റ് വീസയുള്ളവർക്കാണ് പോകാൻ അവസരം. കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് പരിശോധനാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് യാത്രക്കാർ ഹാജരാക്കണം.

English Summary: ‘Indians eligible to return to UAE can do so from July 12 -26