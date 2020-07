‘ലോക്ഡൗണിൽ 150 രൂപയ്ക്ക് ശരീരം വിറ്റ് പെൺകുട്ടികൾ; ഇതോ നാം സ്വപ്നംകണ്ട ഇന്ത്യ’

ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിച്ചു പുറത്തുവന്ന യുപിയിലെ ചിത്രകൂട്ട് ഖനന മേഖലയിലെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ സർക്കാരിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽനിർത്തി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ഇതാണോ നമ്മൾ സ്വപ്നം കണ്ട ഇന്ത്യയെന്ന് രാഹുൽ ട്വിറ്ററിലൂടെ ചോദിച്ചു. ‘മുന്നൊരുക്കമില്ലാതെ പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്ഡൗണിനെത്തുടർന്ന് പട്ടിണിയിലായ കുടുംബത്തെ പോറ്റാൻ ഈ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് വലിയ വിലയാണ്’ – അദ്ദേഹം ട്വീറ്റിൽ പറഞ്ഞു.

150 രൂപയ്ക്ക് സ്വയം വിൽക്കേണ്ടിവന്നവർ

ദേശീയ തലസ്ഥാനമായ ന്യൂഡൽഹിയിൽനിന്ന് 700 കിലോമീറ്റർ അകലെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബുന്ദേൽഖണ്ഡ് മേഖലയിലെ ചിത്രകൂട്ടിലാണ് മനുഷ്യ മനസാക്ഷിയെ നാണിപ്പിക്കുന്ന ഈ സംഭവം അരങ്ങേറിയത്. ലോക്ഡൗണിൽ പട്ടിണിയായതോടെ ദിവസം തുച്ഛമായ 150 – 200 രൂപ വേതനം കിട്ടാൻ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടികൾക്കു സ്വയം വിൽക്കേണ്ടി വന്ന വാർത്ത ബുധനാഴ്ചയാണ് പുറത്തുവന്നത്.

തീർത്തും ദരിദ്ര ചുറ്റുപാടിൽ കഴിയുന്ന ഗോത്ര കുടുംബങ്ങളിലെ പെൺകുട്ടികളോടാണ് അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഖനികളിലെ കരാറുകാരും ഇടനിലക്കാരും ഈ ക്രൂരത കാട്ടിയത്. ലോക്ഡൗൺ വന്നതോടെ കുടുംബം ഒന്നടങ്കം പട്ടിണിയിലായി. എന്നാൽ ‘രക്ഷകരായി’ ഖനികളിലെ ഇടപാടുകാർ അവതരിച്ചു. അവരുടെ ആവശ്യം ഒന്നു മാത്രം – പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടികൾ വഴങ്ങിക്കൊടുക്കണം.

കളിച്ചുനടക്കേണ്ട പ്രായത്തിൽ ഈ പെൺകുട്ടികൾ ഇത്തരം ഖനികളിൽ അനധികൃതമായി ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് കരാറുകാരെ ഈ മനസാക്ഷിയില്ലാത്ത നടപടികൾക്കു പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഖനിയിൽ പണിയെടുപ്പിക്കുകയും ശരീരം വിൽക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലും പൂർണമായി വേതനം നൽകില്ലെന്നും ഈ പെൺകുട്ടികൾ പരാതിപ്പെടുന്നു. വഴങ്ങിത്തരില്ലെന്നു പറഞ്ഞാൽ‌ ഇനി ഖനിയിൽ പണിയെടുപ്പിക്കില്ലെന്ന ഭീഷണിയാണ് അവർ നൽകുന്നത്. ചിലർ കുന്നിനു താഴേക്ക് വലിച്ചെറിയുമെന്നും ഭീഷണി മുഴക്കും. പിന്നെ തങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്ന് ഈ പെൺകുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്നു.

‘ഖനികൾക്കു സമീപമുള്ള കുന്നുകൾക്കു പിന്നിലായി കരാറുകാർ കിടക്കകൾ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങോട്ടു കൊണ്ടുപോയാണ് പീഡിപ്പിക്കുന്നത്. വിസമ്മതിച്ചാൽ അവർ മർദ്ദിക്കും. സഹിക്കുകയല്ലാതെ എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയും? സങ്കടമുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഓടിപ്പോകണമെന്നും ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്നും തോന്നാറുണ്ട്.’ – പെൺകുട്ടികളിലൊരാൾ വാർത്ത പുറത്തുകൊണ്ടുവന്ന ഇന്ത്യാ ടുഡെയോടു പറഞ്ഞു.

കുട്ടികൾ ചൂഷണത്തിന് വിധേയരാകുന്നതായി കുടുംബത്തിന് അറിയാമെങ്കിലും യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ നിർവാഹമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണവർ. 300 – 400 രൂപയാണ് കരാറുകാർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ 150, മറ്റുചിലപ്പോൾ 200 രൂപ ഒക്കെയേ തരൂ. ‘മൂന്നുമാസമായി പണിയില്ലാതായിട്ട്. ഞങ്ങൾക്കും ജീവിക്കേണ്ടെ? കുടുംബത്തെ പോറ്റാൻ എന്തുപണിയും ചെയ്യാൻ തയാറായി നിൽക്കുകയാണ്’ – പെൺകുട്ടികളിലൊരാളുടെ അമ്മയുടെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെയാണ്. അതേസമയം, ചൂഷണത്തെ പേടിച്ച് പല അമ്മമാരും ഇത്തരം ഖനികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പെൺമക്കളെ അയയ്ക്കുന്നതും അവസാനിപ്പിച്ചു.

ചിത്രകൂട്ടിൽ 50ൽപ്പരം കരിങ്കൽ ക്രഷറുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. മേഖലയിൽ കോൽ ഗോത്രവർഗക്കാരാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് ഈ ഖനികളിൽ ജോലിയെടുക്കുകയല്ലാതെ മറ്റു വരുമാന മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ല. വാർത്ത പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെ ശക്തമായ നടപടികളുണ്ടാവുമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കി. യുപിയിലെ കുട്ടികളുടെ അവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മിഷനും വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുന്നുണ്ട്.

Content Highlight: Raped in Chitrakoot: Minor girls forced to trade bodies for Rs 150-200 daily during lockdown, Is this India of our dreams: Rahul Gandhi