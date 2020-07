രാജസ്ഥാനിൽ വിവാഹച്ചടങ്ങിന് 200ലേറെ പേർ‌; വരനടക്കം 37 പേർക്കു കോവിഡ്

ജയ്പുർ ∙ രാജസ്ഥാനിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കാതെ നടത്തിയ വിവാഹച്ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത 37 പേർക്കു കോവിഡ് ബാധിച്ചു. ജൂൺ 27ന് അജ്മേറിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത വരനടക്കമുള്ളവർക്കാണു കോവിഡ് ബാധിച്ചത്. 50 പേർ മാത്രം അനുവദിക്കപ്പെട്ടിടത്ത് 200ലേറെ പേരാണു വിവാഹ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുത്തത്. പരിശോധനാഫലം വരുന്നതോടെ കൂടുതൽ ആളുകൾ രോഗബാധിതരാകാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്.

ഇവരുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വന്നവരേയും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അധികൃതർ. സംസ്ഥാനത്തു കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം അനുദിനം വർധിക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ 22,212 പേരാണ് രോഗബാധിതരായത്. മരണസംഖ്യ 489 ആയി. 4846 പേർ ചികിൽസയിലുണ്ട്. മരണനിരക്കു കുറച്ചുകൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിനു മികവാർന്ന നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോ.രഘു ശർമ പറഞ്ഞു.

ദിവസേന 20,000 പേരെ രോഗബാധ കണ്ടെത്താനായി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധയില്ലായ്മയാണ് അടുത്ത കാലത്തായി രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിലെ ഒരു കാരണം. പലരും കൊറോണയുടെ പ്രശ്നം അവസാനിച്ചു എന്ന മട്ടിലാണു കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

