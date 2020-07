റെയിൽവേ യാർഡിൽനിന്ന് മോഷണം; കൊച്ചിയിൽ 5 പേർ പിടിയിൽ

കൊച്ചി∙ റെയിൽവേ യാഡിൽ നിന്ന് രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയ്ക്കടുത്തു വരുന്ന സിഎസ്ടി പ്ലേറ്റുകൾ മോഷണം പോയ സംഭവത്തിൽ അഞ്ചു പേർ റെയിൽവേ സുരക്ഷാ സേനയുടെ പിടിയിലായി. കത്രിക്കടവിലെ യാർഡിൽ നിന്നാണ് റെയിൽ ട്രാക്ക് ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിഎസ്ടി– 9 പ്ലേറ്റുകൾ മോഷണം പോയത്. മോഷണത്തിന് നാലു പേരും ഇത് വാങ്ങിയ ആക്രിക്കച്ചവടക്കാരനുമാണ് പിടിയിലായത്. മോഷണ മുതൽ വാങ്ങിയ കേസിൽ ഒരാൾ ഒളിവിലാണ്.



തമ്മനം സ്വദേശികളായ റസാഖ് (48), കെ.കെ.നാസർ (42), ടി.കെ. സലാം (22), ജമാൽ (42) പറവൂർ സ്വദേശി ധനേഷ് (46), എന്നിവരാണു പിടിയിലായ പ്രതികൾ. റെയിൽവേയുടെ ഉരുപ്പടികൾ മോഷ്ടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നതാണ് എന്നറിഞ്ഞിട്ടും വില കൊടുത്തു വാങ്ങിയതിനാണ് പാലയ്ക്കാമുകളിൽ ആക്രിക്കട നടത്തുന്ന ടി.കെ.സലാം അറസ്റ്റിലായത്. ഇയാൾക്കൊപ്പം മോഷണ മുതൽ വാങ്ങിയ തമ്മനം സ്വദേശിയായ അസൈനാർ (40) ഒളിവിലാണ്. സാധനങ്ങൾ കടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച മിനി ട്രക്ക് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി 14 ദിവസത്തേയ്ക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു.



ഈ മാസം ആദ്യം എറണാകുളം റെയിൽവെ സീനിയർ സെക്‌ഷൻ എൻജിനീയർ റെയിൽവേ സുരക്ഷാസേനയ്ക്ക് നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലായത്. ഇവിടെ നിന്ന് 451 സിഎസ്ടി 9 പ്ലേറ്റുകളാണ് നഷ്ടമായത്. തുടർന്ന് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു. മോഷണ മുതൽ വാങ്ങിയ ഹസൈനാർക്കു വേണ്ടി അന്വേഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അസി. കമ്മിഷണർ അറിയിച്ചു. മോഷണ മുതൽ വാങ്ങിയ കേസിൽ 2019ൽ പിടിയിലായിട്ടുള്ള ഇയാൾ നിലവിൽ ജാമ്യത്തിലാണുള്ളത്.



ആർപിഎഫ് അസി. കമ്മിഷണർ ടി.എസ്.ഗോപകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക സംഘം രൂപീകരിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു. ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ വിനോദ് ജി.നായർ, എ.കെ.പ്രിൻസ്, സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജെ.വർഗീസ്, എഎസ്ഐ എ.വി.അജയ്ഘോഷ്, ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾമാരായ കെ.ബി.ഷാജി, സുരേഷ് എബ്രഹാം, ഫിലിപ് ജോൺ തുടങ്ങിയവരടങ്ങിയ സംഘമാണു പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്.



English Summary: Theft at railway yard; 5 accused sent to remand