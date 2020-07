ന്യൂഡൽഹി∙ ഉത്തർപ്രദേശിലെ കാൻപുരിൽ എട്ടു പൊലീസുകാരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി വികാസ് ദുബെ അറസ്റ്റിൽ. മധ്യപ്രദേശിലെ ഉജ്ജയിനിൽനിന്നാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റു ചെയ്തത്. അതിനിടെ, വ്യാഴം പുലർച്ചെ ദുബെയുടെ രണ്ട് അടുത്ത അനുയായികളെ പൊലീസ് ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊലപ്പെടുത്തി.

ഒരാഴ്ച നീണ്ടുനിന്ന തിരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് വികാസ് ദുബെയെ പിടികൂടിയത്. മൂന്നു സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി അൻപതോളം പൊലീസ് സംഘങ്ങളാണ് തിരച്ചിൽ നടത്തിയത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹരിയാന – ‍ഡൽഹി അതിർത്തി പ്രദേശത്തെ ഹോട്ടലില്‍ ഇയാളെത്തിയിരുന്നു. വിവരം ലഭിച്ച് പൊലീസെത്തുന്നതിനു മുൻപെ വികാസ് ഇവിടെ നിന്നു കടക്കുകയും ചെയ്തു. ഫരീദാബാദിലെ ഒരു ഹോട്ടലിലെത്തിയ വികാസ് ദുബെയോടു ജീവനക്കാർ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ചോദിച്ചതോടെ അവിടെനിന്നു കടന്നു. മാസ്ക് ധരിച്ചു ഹോട്ടലിൽ നിൽക്കുന്നതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസിനു ലഭിച്ചിരുന്നു.

English Summary: UP Gangster Vikas Dubey, Wanted In Killing Of 8 Cops, Arrested