മാസ്ക് നിർബന്ധമാക്കുന്നതിനെതിരെ യുഎസിൽ പ്രതിഷേധം; നടപ്പാക്കി നാവികസേന

ഹോങ്കോങ്∙ കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ അസാധാരണ നടപടികളുമായി യുഎസ് നാവികസേന. ദക്ഷിണ ചൈനാക്കടലിലെ സംഘർഷഭരിതമായ അന്തരീക്ഷത്തിനിടെ പോലും എല്ലാ നാവികരും നിർബന്ധമായും മാസ്ക് ധരിച്ചിരിക്കണമെന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളാണ് നാവികസേന സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഈ വർഷമാദ്യം പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ പര്യടനം നടത്തിയിരുന്ന യുഎസ്എസ് തിയോഡർ റൂസ്‌വെൽറ്റ് കപ്പലിലെ ആയിരത്തോളം ജീവനക്കാർക്ക് കോവിഡ് പിടിച്ചിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് എല്ലാ കപ്പലുകളിലും കോവിഡ് പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കാൻ നാവികസേന തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചുള്ള കന്റീൻ സമയങ്ങളാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റുകൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവരെ നിരീക്ഷണത്തിനായി കപ്പലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ദക്ഷിണ ചൈനാ കടലിൽ യുഎസ്എസ് റോണാൾഡ് റീഗൻ നയിക്കുന്ന കാരിയർ സ്ട്രൈക് ഗ്രൂപ്പ് 5ന്റെ റിയർ അഡ്മിറൽ ജോർജ് വികോഫും യുഎസ്എസ് നിമിറ്റ്സ് നയിക്കുന്ന കാരിയർ സ്ട്രൈക് ഗ്രൂപ്പ് 11ന്റെ കമാൻഡർ അഡ്മിറർ ജയിംസ് കിർക്കും രാജ്യാന്തര മാധ്യമമായ സിഎൻഎന്നിനോടു പ്രതികരിച്ചു.

ഈ മാർഗങ്ങളെല്ലാം ഇതുവരെ ഫലപ്രദമാണെന്നും കോവിഡ് മുക്തരായാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ടുപോകുന്നതെന്നു വികോഫ് പറഞ്ഞു. നാവികരും വൈമാനികരുമായി 12,000ൽ അധികം പേരാണ് ദക്ഷിണ ചൈനാ കടലിൽ യുഎസിന്റേതായുള്ളത്. റൊണാൾഡ് റീഗനിലും നിമിറ്റ്സിലും ചെറിയതോതിൽ കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്ന് കിർക് വ്യക്തമാക്കി. ഏപ്രിൽ മുതൽ തങ്ങൾ കോവിഡ് മുക്തരാണെന്നും കിർക് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അതേസമയം, യുഎസിൽ ഇപ്പോഴും മാസ്ക് ധരിക്കുന്നത് നിർബന്ധമാക്കുന്നതിനെ എതിർക്കുന്ന പക്ഷം പ്രബലമായുണ്ട്. മാത്രമല്ല, അകലം പാലിക്കലും അടച്ചിടലും ഒഴിവാക്കണമെന്നു വാദിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. ദിവസവും പതിനായിരക്കണക്കിന് പുതിയ രോഗികളാണ് യുഎസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.

English Summary: US admirals in South China Sea: Everyone wears a mask