പുണെ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പുണെ, പിംപ്രി-ചിഞ്ച്‌വാഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ജൂലൈ 13 മുതൽ 23 വരെ സമ്പൂർണ ലോക്ഡൗൺ. അവശ്യ സേവനങ്ങൾ അനുവദിക്കും.

പുണെയിൽ വ്യാഴാഴ്ച 1,803 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതോടെ മൊത്തം കേസുകളുടെ എണ്ണം 34,399 ആയി ഉയർന്നു. വ്യാഴാഴ്ച 34 പേർ കൂടി രോഗം ബാധിച്ചു മരിച്ചു. ആകെ മരണസംഖ്യ 978. പിംപ്രി-ചിഞ്ച്‌വാഡിൽ 573 പുതിയ കേസുകൾ കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മൊത്തം കേസുകളുടെ എണ്ണം 6,982 ആയി.

