തിരുവനന്തപുരം ∙ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജിൽ കടത്തിയ 30 കിലോ സ്വര്‍ണം പിടികൂടി ആറു ദിവസം പിന്നിടുമ്പോഴും പ്രതികളിലൊരാളായ സ്വപ്ന സുരേഷ് ഒളിവിൽതന്നെ. സ്വപ്നയുടെ ഒളിയിടം സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗത്തിന് വിവരം ലഭിച്ചെങ്കിലും കസ്റ്റംസ് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ നൽകാമെന്ന നിലപാടിലാണ് പൊലീസ്. മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇതേ നിലപാടാണ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സ്വീകരിച്ചത്. സ്വപ്നയുടെ ശബ്ദസന്ദേശം പുറത്തുവന്നപ്പോൾ തന്നെ പൊലീസിന് സ്വപ്നയുടെ ഒളിയിടത്തെക്കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നതായി സേനയിലുള്ളവർ പറയുന്നു.

എന്നാൽ, കേരള പൊലീസ് സ്വപ്നയെ പിടികൂടി കസ്റ്റംസിനു നൽകേണ്ടെന്ന നിർദേശമാണ് ഉന്നതതലത്തിൽനിന്ന് ലഭിച്ചത്. കേരള പൊലീസിന്റെ നിസഹകരണത്തെ തുടർന്ന് കസ്റ്റംസ് അന്വേഷണ സംഘത്തെ വിപുലീകരിച്ചു. ഇന്ന് നാലു സംഘങ്ങളായി ജില്ലയിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തി. സ്വപ്നയുമായി ബന്ധമുള്ളവർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. കോവിഡിന്റെ ഭാഗമായി നിയന്ത്രണങ്ങളുള്ളതിനാൽ സ്വപ്ന കേരളം വിടാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറവാണെന്ന് കസ്റ്റംസ് പറയുന്നു.



ഇതിനിടെ, സ്വപ്നയുടെ യാത്രയെപ്പറ്റിയും ഒളിത്താവളത്തെപ്പറ്റിയും കസ്റ്റംസ് സംഘത്തിനു സൂചന ലഭിച്ചു. മകളുടെ സഹപാഠിയെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽനിന്നാണിത്. നഗരത്തിലെ കോളജിൽ ബിരുദ വിദ്യാർഥിയായ മകൾ സഹപാഠിയെ വിളിച്ചിരുന്നു. തുടർന്നാണ് കസ്റ്റംസ് ചോദ്യം ചെയ്തത്. മകളെയും മകനെയും സ്വപ്ന ഒപ്പം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നും തിരുവനന്തപുരം വിട്ടുപോയിട്ടില്ലെന്നുമാണു നിഗമനം. തമിഴ്നാട്ടിലേക്കു കടന്നുവെന്ന പ്രചാരണവുമുണ്ട്.



ഒളിത്താവളം ബ്രൈമൂർ എസ്റ്റേറ്റ്?



സ്വപ്ന സുരേഷ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ പാലോടു സമീപം പെരിങ്ങമ്മലയിലെ ബ്രൈമൂർ എസ്റ്റേറ്റിലെത്തിയെന്നു സംശയം. സ്വപ്ന മറ്റൊരു വനിതയോടൊപ്പം കാറിൽ കടന്നു പോവുകയും തന്നോടു മങ്കയത്തേക്കുള്ള വഴി ചോദിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ഒരാൾ വെളിപ്പെടുത്തി. ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സമയത്ത് വെള്ള കാർ ഇതുവഴി പോകുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളുമുണ്ട്. മങ്കയത്ത് സ്വപ്ന എത്തിയതായി അന്വേഷണത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. പൊന്മുടി മലയടിവാരത്തുള്ള ബ്രൈമൂറിൽ കുന്നിന്റെ നെറുകയിൽ ബ്രിട്ടിഷ് നിർമിത ബംഗ്ലാവും എസ്റ്റേറ്റുമുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ് ഇത്.

English Summary: Swapna Suresh, the main accused in the high-profile Kerala gold smuggling case who is still absconding