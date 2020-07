വന്യമൃഗശല്യം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ വയനാട്ടിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് തയാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട്

കൽപറ്റ ∙ വനത്തോടു ചേര്‍ന്നു ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പ്രധാന ജീവനോപാധി കൃഷിയാണ്. ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ മണ്ണില്‍ പൊന്നു വിളയിച്ച കര്‍ഷകരില്‍ പലരും ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലെത്തി. നട്ടുമുളപ്പിച്ചു വലുതാക്കുന്ന കൃഷി വിളവെടുക്കുന്നതു വന്യമൃഗങ്ങൾ. രാവും പകലുമില്ലാതെ കൃഷിയിടങ്ങളിലിറങ്ങുന്ന വന്യമൃഗങ്ങള്‍ ചവിട്ടിമെതിച്ചുകളയുന്നത് നിരവധിപ്പേരുടെ സ്വപ്‌നങ്ങൾ.

ജീവിക്കാന്‍ മറ്റു മാര്‍ഗമില്ലാത്തതിനാലാണ് പലരും വനാതിര്‍ത്തിയില്‍ കൃഷി ചെയ്യാന്‍ നിര്‍ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്നാല്‍ ആ ഉദ്യമം പലപ്പോഴും കനത്ത നഷ്ടത്തിലാണു കലാശിക്കുക. ആനയും മാനും പന്നിയും കുരങ്ങും വ്യാപകമായി കൃഷി നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഏതാനും വര്‍ഷങ്ങളായി കടുവയും പുലിയും ഗ്രാമങ്ങളിലിറങ്ങിത്തുടങ്ങി. ആദ്യമൊക്കെ വളര്‍ത്തുമൃഗങ്ങളെയാണ് കടുവയും പുലിയും കൊന്നുതിന്നിരുന്നത്. പിന്നീടു മനുഷ്യരേയും കടുവ കൊന്നു തിന്നാന്‍ തുടങ്ങിയതോടെ വനാതിര്‍ത്തിയോടു ചേര്‍ന്നുള്ള പല ഗ്രാമങ്ങളിലും ആളുകള്‍ പുറത്തിറങ്ങാന്‍ പോലും ഭയക്കുകയാണ്.

ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിലെത്തിയ കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തെ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വനത്തിലേക്ക് തുരത്തുന്നു.

പത്തുവര്‍ഷത്തിനിടെ വയനാട്ടില്‍ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ചത് 46 പേരാണ്. ഇതില്‍ 38 പേര്‍ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിലും അഞ്ചു പേര്‍ കടുവയുടെ ആക്രമണത്തിലുമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. രണ്ടുപേർക്കു കാട്ടുപോത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിലും ഒരാൾക്കു പന്നിയുടെ ആക്രമണത്തിലും ജീവൻ നഷ്ടമായി. കറവപ്പശുക്കളടക്കം നൂറുകണക്കിന് വളര്‍ത്തുമൃഗങ്ങളും കൊല്ലപ്പെട്ടു.

നടവയല്‍, വൈത്തിരി, ബത്തേരി, കാട്ടിക്കുളം തുടങ്ങിയ പട്ടണങ്ങളില്‍ വരെ കാട്ടാനകള്‍ എത്താന്‍ തുടങ്ങി. ലക്ഷങ്ങള്‍ മുടക്കി നിര്‍മിക്കുന്ന കന്മതിലും കമ്പിവേലിയും കിടങ്ങും ആനകള്‍ തകര്‍ത്തെറിയുകയാണ്. വന്യമൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്നത് നിലച്ചതോടെ വനത്തില്‍ കടുവയടക്കമുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി വര്‍ധിച്ചു. എന്നാല്‍ അതിനനുസരിച്ച് വനത്തിന്റെ വിസ്തൃതി വര്‍ധിക്കാതെ വന്നതാണ് വന്യമൃഗങ്ങള്‍ നാട്ടിന്‍പുറങ്ങളിലേക്കിറങ്ങാന്‍ പ്രധാന കാരണം.

കേത്തിയിലെ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് സമീപത്ത് മേയുന്ന കാട്ടുപോത്ത്.

വന്യമൃഗശല്യം മൂലം വീടും കൃഷിസ്ഥലവും ഉപേക്ഷിച്ച് പോയവരും നിരവധിയാണ്. മറ്റുസ്ഥലങ്ങളില്‍ വീടു വാടകയ്‌ക്കെടുത്ത് താമസിക്കുകയും കൂലിപ്പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കുകയുമാണ് ഇവരില്‍ പലരും. കാടും നാടും വേര്‍തിരിക്കുക എന്നതാണ് വനത്തോട് ചേര്‍ന്നു ജീവിക്കുന്നവരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. നടപ്പാക്കാന്‍ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണിതെന്ന് വനംവകുപ്പ് അധികൃതര്‍ പറയുന്നു. വിലത്തകര്‍ച്ചയും രോഗബാധയും മൂലം കര്‍ഷകര്‍ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതിനിടെയാണ് വന്യമൃഗങ്ങളും കൂട്ടത്തോടെ ഗ്രാമങ്ങളിലെത്തുന്നത്. പാട്ടകൊട്ടിയും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും വന്യമൃഗങ്ങളെ ഓടിക്കുന്നതിന് പരിധിയുണ്ടെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ ക്രിയാത്മകമായ ഇടപെടല്‍ നടത്തിയാല്‍ മാത്രമേ ഭയം കൂടാതെ ജീവിക്കാന്‍ സാധിക്കൂ എന്നും വനാതിര്‍ത്തിയില്‍ താമസിക്കുന്നവര്‍ പറയുന്നു.

ബാവലിക്കടുത്ത് പായ്മൂലയിൽ മോളിയുടെ പശുവിനെ കടുവ കൊന്ന നിലയിൽ.

കിഫ്ബി വഴി 40 കോടി, ആക്‌ഷൻ പ്ലാൻ; പരിഹാരമാകുമോ?

വയനാട് നേരിടുന്ന രൂക്ഷമായ വന്യമൃഗശല്യം ശാശ്വതമായി പരിഹരിക്കുന്നതിന് ആക്‌ഷൻ പ്ലാൻ തയാറാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൽപറ്റ, ബത്തേരി എംഎൽഎമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചേർന്ന ഉന്നതതല വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം തീരുമാനിച്ചുവെന്നതാണ് ഒരു ആശ്വാസനീക്കം. വന്യമൃഗങ്ങൾ ജനവാസകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുന്നതു തടയാൻ കാടും നാടും വേർതിരിച്ച് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ 5 വർഷം കൊണ്ടു ഘട്ടം ഘട്ടമായി നടപ്പാക്കാനാണ് പദ്ധതി. ഇതിന്റെ ആദ്യഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം തന്നെ ആരംഭിക്കുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വയനാട്ടിലെ കാട്.

ജില്ലയിലെ മനുഷ്യ-വന്യമൃഗ സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ക്രാഷ് ഗാർഡ് റോപ് ഫെൻസിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇതിനോടകം തന്നെ 40 കോടിയോളം രൂപയാണ് അനുവദിച്ചത്. 32 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഈ തുക വിനിയോഗിക്കും. ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ആക്‌ഷൻ പ്ലാൻ തയാറാക്കും.

ചെലവുകുറഞ്ഞതും എളുപ്പത്തിൽ നിർമിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായ ഹാങ്ങിങ് ഫെൻസിങ് അടക്കമുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും യോഗത്തിൽ ധാരണയായി. സർക്കാരും ജനപ്രതിനിധികളും ഒത്തൊരുമിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഒരു പരിധിവരെ വന്യമൃഗശല്യം ഒഴിവാക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് നാട്ടുകാർ.

