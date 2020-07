‘ദുബെയെ വെടിവച്ചു കൊല്ലും’; അഭിഭാഷകൻ ആശങ്കപ്പെട്ടു, നടപ്പാക്കി പൊലീസ്

ന്യൂ‍ഡല്‍ഹി/കാൻപുർ ∙ എട്ടു പൊലീസുകാരെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിനു കൊടുംകുറ്റവാളി വികാസ് ദുബെയുടെ അനുയായി അമര്‍ ദുബെ അടക്കം അഞ്ചുപേരെയാണ് ഏറ്റുമുട്ടലുകളിൽ പൊലീസ് വകവരുത്തിയത്. പ്രതികൾ അക്രമിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ വെടിയേറ്റു മരിച്ചുവെന്നായിരുന്നു പൊലീസ് വാദം. തന്റെ അനുയായികളെ പോലെ കസ്റ്റഡിയിൽ വികാസ് ദുബെയും കൊല്ലപ്പെടുമെന്നും സംരക്ഷണം നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് അഭിഭാഷകൻ ഘനശ്യാം ഉപാധ്യായ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണു ദുബെയുടെ മരണം.

അടിയന്തര ഇടപെടൽ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഘനശ്യാം ഉപാധ്യായ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണു സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ദുബെയുടെ അനുയായികളുടെ മരണത്തിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ദുബെയും സമാനമായ രീതിയിൽ കൊല്ലപ്പെടുമെന്നും ഹർജിയിൽ ഘനശ്യാം ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഏഴു ദിവസത്തെ തിരച്ചിലിനൊടുവില്‍ മധ്യപ്രദേശിലെ ഉജ്ജയിനില്‍നിന്നാണു ദുബെ പിടിയിലായത്. തന്റെ കക്ഷിയെ വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊലപ്പെടുത്താനാണു പൊലീസ് പദ്ധതിയെന്ന് അഭിഭാഷകൻ ആരോപിച്ചു. അഫ്സൽ ഗുരുവിനും അജ്മൽ കസബിനും വരെ ലഭിച്ച സ്വതന്ത്ര വിചാരണ ദുബെയും അർഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം.

വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയാണു വികാസ് ദുബെ പൊലീസുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനം അപകടത്തിൽപെട്ടപ്പോൾ വികാസ് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെന്നും തുടർന്ന് എൻകൗണ്ടർ നടത്തിയെന്നുമാണു പൊലീസ് ഭാഷ്യം. തലയ്ക്കു വെടിയേറ്റാണു ദുബെ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. നാലു വെടിയുണ്ടകൾ ദുബെയുടെ ശരീരത്തിൽനിന്ന് കണ്ടെത്തി. ദുബെയെ കൊണ്ടുപോയിരുന്ന വാഹനത്തിനു പിന്നാലെ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുടെ വാഹനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ വഴിയില്‍ പൊലീസ് മാധ്യമങ്ങളെ തടഞ്ഞു. കൊല്ലപ്പെടുന്നതിനു മുൻപുള്ള ദൃശ്യങ്ങളിൽ വാഹനാപകടം ഉണ്ടായി മറിഞ്ഞ കാറിൽ വികാസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും മാധ്യമങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

62 ക്രിമിനല്‍ കേസുകളില്‍ പ്രതിയായ ദുബെയെ വിലങ്ങ് അണിയിക്കാതിരുന്നതും സംശയത്തിന് ഇട നൽകുന്നു. ഇത്രയധികം സന്നാഹമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും വാഹനം അപകടത്തിൽപെട്ടപ്പോൾ പൊലീസിനെ ആക്രമിച്ച് തോക്ക് കൈവശപ്പെടുത്താൻ ദുബെയ്ക്ക് എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുവെന്നതാണു മറ്റൊരു ചോദ്യം. ദുബെ കീഴടങ്ങാന്‍ പലതവണ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിട്ടും പൊലീസ് അറസ്റ്റ് വൈകിപ്പിക്കുകയായിരുന്നെന്നു നേരത്തെ തന്നെ ആരോപണമുണ്ട്. ജൂലൈ അഞ്ചിനും ആറിനും നോയിഡയിലെ പ്രമുഖ ക്രിമിനല്‍ അഭിഭാഷകന്റെ വീട്ടില്‍ ദുബെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പൊലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നടപടികള്‍ ഉണ്ടായില്ല. ഡല്‍ഹി പൊലീസിനെയും കീഴടങ്ങാന്‍ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും നടപടി ഉണ്ടായില്ലെന്നും ആരോപണമുണ്ട്.



രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടയിലെത്തി സംസ്ഥാന പൊലീസിനെ ബന്ധപ്പെട്ടുവെങ്കിലും നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ തയാറാകാതിരുന്നതിനാലാണ് ഉജ്ജയിനിലെ സഹോദരന്റെ അടുത്തേക്ക് ദുബെ പോയതെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്. മുതിര്‍ന്ന ബിജെപി നേതാവ് സന്തോഷ് ശുക്ലയെ 2001ല്‍ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില്‍ പ്രതിയായ ദുബെയെ പിടികൂടാന്‍ യുപി കാന്‍പുരിലെ ബിക്രു ഗ്രാമത്തിലെത്തിയ പൊലീസ് സംഘത്തിനു നേരെ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയാണു വെടിവയ്പുണ്ടായത്. ഡിഎസ്പി റാങ്കിലുള്ള ഒരു സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫിസറും മൂന്നു സബ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടറും നാലു കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍മാരും അടക്കം 8 പേരാണു കൊല്ലപ്പെട്ടത്.



