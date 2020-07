പടക്കം പൊട്ടി കാട്ടാന ചരിഞ്ഞ സംഭവം: കേന്ദ്രത്തിനും കേരളത്തിനും സുപ്രീംകോടതി നോട്ടിസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ പടക്കം കലർത്തിയ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഗർഭിണിയായ കാട്ടാന ചരിഞ്ഞ സംഭവത്തെ തുടർന്ന് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ, കേന്ദ്രത്തിനും കേരളത്തിനും മറ്റു 12 സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും സുപ്രീം കോടതി നോട്ടിസ് അയച്ചു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്‌.എ.ബോബ്ഡെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ചാണ് നോട്ടിസ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലാൻ സ്‌ഫോടകവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്രൂരമായ നടപടിയായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് ഹർജിയിൽ സുപ്രീം കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.



മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലാൻ സ്‌ഫോടക വസ്തുക്കളും കെണികളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 14, 21 എന്നിവയുടെ ലംഘനമാണെന്നും അതിൽ പറയുന്നു. ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കർശനമായ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതിന് 1960-ലെ മൃഗങ്ങൾക്കെതിരായ ക്രൂരത തടയൽ നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്താൻ കേന്ദ്രത്തിനും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും നിർദേശം നൽകണമെന്ന് ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.

മാധ്യമങ്ങളും അധികാരികളും ഇത്തരം വാർത്തകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മാർഗനിർദേശങ്ങൾ കോടതി പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളുടെയും ആശയവിനിമയത്തിന്റെയും അഭാവം കാരണം വിവിധ ചാനലുകളിലും ട്വിറ്റർ പോലുള്ള സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും ‘മീഡിയ ട്രയൽ’ ഉണ്ടായെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.

കഴിഞ്ഞ മേയ് 27നാണ് പാലക്കാട് തിരുവിഴാംകുന്ന് അമ്പലപ്പാറയിലെ വെള്ളിയാറിൽ പന്നിപ്പടക്കം പൊട്ടിത്തെറിച്ചുണ്ടായ പരുക്കിനെത്തുർന്ന് 15 വയസ്സു പ്രായം വരുന്ന ഗർഭിണിയായ കാട്ടാന ചരിഞ്ഞത്. സംഭവത്തില്‍ രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു.

English Summary: Top Court Notice To Centre, Kerala, 12 Other States Over Elephant's Death