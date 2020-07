തൂത്തുക്കുടി ഇരട്ട കസ്റ്റഡി കൊല: ഹൈക്കോടതി റിപ്പോർട്ട് തേടി

ചെന്നൈ∙ തൂത്തുക്കുടി ഇരട്ട കസ്റ്റഡി കൊലപാതകക്കേസിന്റെ അന്വേഷണം സിബിഐ ഇന്ന് ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ, അന്വേഷണത്തിന്റെ തൽസ്ഥിതി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി മധുര ബെഞ്ച് സിബിസിഐഡിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സിബിസിഐഡി ഡിഎസ്‌പി അനിൽകുമാറിനാണു കോടതിയുടെ നിർദേശം. കോടതി നിർദേശങ്ങളും ഉത്തരവുകളും അന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ തെറ്റായി റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യരുതെന്നു പത്ര, ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളോട് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേസിന്റെ ഗതി തിരിച്ചുവിടുന്ന രീതിയിൽ മാധ്യമ വിചാരണ പാടില്ലെന്നു ജസ്റ്റിസ് എം.സത്യനാരായണൻ, ജസ്റ്റിസ് പി.രാജമാണിക്കം എന്നിവരുൾപ്പെടെ ബെഞ്ച് നിർദേശിച്ചു.



അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സിബിഐ സാത്താൻകുളം സംഭവത്തിൽ രണ്ടു എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. കൊലപാതകം, തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളാണു ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സിബിസിഐഡി ശേഖരിച്ച തെളിവുകളും സാക്ഷി മൊഴികളും സിബിഐ സംഘത്തിനു കൈമാറും. സിബിഐ എത്തുന്നതുവരെ ഹൈക്കോടതി നിർദേശപ്രകാരം അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്ത സിബിസിഐഡി 10 പൊലീസുകാരെ അറസ്റ്റു ചെയ്തിരുന്നു. സാത്താൻകുളത്ത് സംഭവ സമയത്ത് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ പൊലീസുകാരെയും ചോദ്യം ചെയ്തു. ഇവയെല്ലാം സിബിഐയ്ക്കു കൈമാറും.

ലോക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണം ലംഘിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത മൊബൈൽ വിൽപന ശാല ഉടമ ജയരാജ്, മകൻ ബെനിക്സ് എന്നിവർ സ്റ്റേഷനിലെ ക്രൂരപീഡനത്തെത്തുടർന്നു കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. വിഷയത്തിൽ ശക്തമായി ഇടപെട്ട ഹൈക്കോടതി സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു. ഹൈക്കോടതി നിർദേശപ്രകാരം സ്റ്റേഷനിൽ തെളിവെടുപ്പു നടത്തിയ കോവിൽപെട്ടി ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പൊലീസുകാർക്കെതിരെ ശക്തമായ തെളിവുകളുണ്ട്. ഇതിനിടെ, കേസന്വേഷണം സംസ്ഥാന സർക്കാർ സിബിഐയ്ക്കു വിട്ടു. സിബിഐ ഏറ്റെടുക്കുന്നതുവരെ അന്വേഷണം നടത്താനുള്ള ഹൈക്കോടതി നിർദേശപ്രകാരമാണു സിബിസിഐഡി കേസിൽ ഇടപെട്ടത്. അതേസമയം, സിബിഐ അന്വേഷണം കേസ് അട്ടിമറിക്കുമെന്നും സിബിസിഐഡി അന്വേഷണം തുടരണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ രംഗത്തെത്തി.

English Summary: Tuticorin custodial death: CBI team to arrive today to begin probe, directed by HC to file status report