ലക്‌നൗ ∙ ‘ആരെങ്കിലും കുറ്റകൃത്യം ചെയ്താല്‍, അവരെ വകവരുത്തിയിരിക്കും’ - 2017 ല്‍ അധികാരത്തിലേറി ഒരു മാസത്തിനുള്ളില്‍ ഒരു ടിവി ഷോയില്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് നല്‍കിയ താക്കീതാണിത്. ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ എട്ടു പൊലീസുകാരെ വെടിവച്ചുകൊന്ന കേസില്‍ കൊടുംകുറ്റവാളി വികാസ് ദുബെ വെടിയേറ്റു വീഴുമ്പോഴും ഓര്‍മയിലെത്തുന്നത് യോഗിയുടെ താക്കീതാണ്.



ഡിസിപി റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ എട്ടു പൊലീസുകാരെ വെടിവച്ചുകൊന്ന ശേഷം കടന്നുകളഞ്ഞ ദുബെയുടെ വിധി ഇതുതന്നെയാകുമെന്ന്് ഏറെക്കുറേ ഉറപ്പായിരുന്നു. ആറു ദിവസമായി ദുബെയെ പിടികൂടാതിരുന്നതോടെ പലരും ഇക്കാര്യം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പരാമര്‍ശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

വികാസ് ദുബെ

കുറ്റകൃത്യവും രാഷ്ട്രീയവും ഇഴുകിച്ചേര്‍ന്നതാണ് ഉത്തര്‍പ്രദേശിന്റെ പ്രത്യേകത. ക്രിമിനലുകള്‍ രാഷ്ട്രീയനേതാക്കന്മാരായി മാറുന്നതു സ്ഥിരം കാഴ്ച. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണു കുറ്റവാളികള്‍ക്കെതിരെ എന്‍കൗണ്ടര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ലാതെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി യോഗി രംഗത്തെത്തിയത്. യോഗിയുടെ പിന്തുണയുടെ പിന്‍ബലത്തില്‍ എന്‍കൗണ്ടര്‍ സ്‌പെഷലിസ്റ്റുകളായ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര്‍ കളത്തിലിറങ്ങിയതോടെ നിരവധി കുറ്റവാളികള്‍ വെടിയേറ്റുവീണു. തങ്ങള്‍ക്കു താല്‍പര്യമില്ലാത്തവരെ എന്‍കൗണ്ടര്‍ എന്ന പേരില്‍ പൊലീസ് വെടിവച്ചു കൊല്ലുന്നുവെന്ന ആരോപണവും ഇതിനൊപ്പം ഉയരുന്നുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം യുപി പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ട കണക്കനുസരിച്ച് 5,178 ഏറ്റുമുട്ടലുകളാണ് നടത്തിയത്. ഇതില്‍ 103 കുറ്റവാളികള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 1859 പേര്‍ക്കു പരുക്കേറ്റു. യോഗി അധികാരമേറ്റ് രണ്ടു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ 17,745 ക്രിമിനലുകള്‍ കീഴടങ്ങുകയോ ജാമ്യം റദ്ദാക്കി ജയിലിലേക്കു മടങ്ങുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

എന്നാല്‍ പൊലീസില്‍ ഇപ്പോഴും പുഴുക്കുത്തുകള്‍ ഉണ്ടെന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് അടുത്തിടെയുണ്ടായ ആക്രമണം. പൊലീസുകാര്‍ തിരച്ചിലിന് എത്തുന്നുണ്ടെന്നു വികാസ് ദുബെയ്ക്ക് വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് സൂചന. പൊലീസില്‍ തന്നെ ദുബെയ്ക്ക് അടുപ്പക്കാരുണ്ടായിരുന്നുവെന്നതിന്റെ തെളിവുകളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

കുറ്റവാളികളോടു യാതൊരു ദാക്ഷിണ്യവും വേണ്ടെന്നാണു മുകളിയില്‍നിന്നുള്ള ഉത്തരവെന്ന് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ജൂലൈയില്‍ ഡിജിപി ഒ.പി. സിങ് പറഞ്ഞിരുന്നു. യാതൊരു രാഷ്ട്രീയ സമ്മര്‍ദവുമില്ലാതെ പൊലീസ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതു കൊണ്ട് ആസൂത്രിത കുറ്റകൃത്യങ്ങളില്‍ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മിടുക്കന്മാരായ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കൃത്യമായ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കിയാണു കളത്തിലിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. പൊലീസ് നിയമനത്തില്‍ ഇടപെട്ടിരുന്ന കുറ്റവാളി സംഘങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക കൂടി ചെയ്തതോടെ ക്രിമിനലുകള്‍ക്ക് ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രിയായി.

യോഗി ആദിത്യനാഥ്

2017 ജൂണ്‍ 17 നു വെളുപ്പിന് 2.30 ന് ഷാംലി ജില്ലയില്‍ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അജയ്പാല്‍ ശര്‍മയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ആദ്യ ഏറ്റുമുട്ടല്‍. ഒരു വ്യാപാരിയെ കൊന്നതിനു തലയ്ക്ക് 50,000 രൂപ വിലയിട്ടിരുന്ന വിപുല്‍ എന്ന കുറ്റവാളിയെ കാടിനുള്ളില്‍ കടന്ന് വെടിവച്ചു വീഴ്ത്തി. ബിജെപി നേതാവിനെ ബൈക്കിലെത്തി വെടിവച്ചു കൊന്ന കേസിലും പ്രതിയായ വിപുലിനെ കാലില്‍ വെടിവച്ചു വീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു. വിപുല്‍ ഇപ്പോള്‍ മീററ്റ് ജയിലിലാണ്. ഡോക്ടര്‍ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് ഐപിഎസിലെത്തിയ ശര്‍മയ്ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ പുരസ്‌കാരം നല്‍കി.

ആ വര്‍ഷം തന്നെ മുക്കിം കാലാ ഗാംങില്‍പെട്ട ഷാര്‍പ് ഷൂട്ടർ മുഹമ്മദ് ഫര്‍ഖാനെ ശര്‍മയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘം കാലില്‍ വെടിവച്ചുവീഴ്ത്തി. ഇയാളും 27 അനുയായികളും ഇപ്പോള്‍ മുസാഫര്‍നഗര്‍ ജയിലിലാണ്. ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടിയതിനു നിരവധി കേസുകളില്‍ പ്രതിയായ നൗഷാദ് ഡാനി, സര്‍വര്‍ എന്നിവരെ ശര്‍മയുടെ ടീം 2017 ജൂലൈയില്‍ വെടിവച്ചു കൊന്നു. പൊലീസിനു വിവരം നല്‍കുന്നവരെ കൊല്ലുമെന്നു ഡാനി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു എന്‍കൗണ്ടര്‍. ശര്‍മ തെളിച്ച വഴിയിലൂടെയാണ് യുപി സര്‍ക്കാര്‍ ഇപ്പോള്‍ മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്. 2017 മാര്‍ച്ചിലാണ് യോഗി അധികാരമേറ്റത്. അന്നു മുതല്‍ 2019 ജൂണ്‍ 11 വരെ 77 ക്രിമിനലുകളെ വെടിവച്ചു കൊന്നു.

സംസ്ഥാനത്തെ ചിലയിടങ്ങള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് കുറ്റവാളികളുടെ വിളയാട്ടം. ഷാംലി, മീററ്റ്, മുസാഫര്‍നഗര്‍, ബുലന്ദ്ഷഹര്‍, ഗാസിയാബാദ്, കൈരാന, ഭാഗ്പത്, സഹറന്‍പുര്‍, നോയിഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകല്‍, ഭീഷണിപ്പെടുത്തല്‍, കൊള്ള, കൊലപാതകം എന്നിവ കൂടുതലായി നടന്നിരുന്നത്. പലയിടത്തുനിന്നും ആളുകള്‍ ഒഴിഞ്ഞുപോകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു.

കുറ്റവാളികളെ ഒതുക്കാനായി ശര്‍മയെ പോലെയുള്ള പൊലീസുകാരെയാണ് പടിഞ്ഞാറന്‍ യുപിയില്‍ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2005 ഐപിഎസ് ബാച്ചില്‍ പെട്ട മന്‍സില്‍ സൈനി എന്ന വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥയും നടപടികള്‍ക്കു നേതൃത്വം നല്‍കി. 2019-ല്‍ സൈനിക്ക് രാഷ്ട്രപതിയുടെ പൊലീസ് മെഡല്‍ ലഭിച്ചു. ഫിറോസാബാദില്‍ ഒരു കുട്ടിയെ തട്ടിയെടുത്തയാളെ വെടിവച്ചു കൊന്നതോടെ ലേഡി സിങ്കം എന്നാണ് ഇവര്‍ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. കുട്ടിയെ തിരിച്ചുകിട്ടിയ സന്തോഷത്തില്‍ ഫിറോസാബാദിലെ തെരുവിലൂടെ കുതിരപ്പുറത്താണ് സൈനിയെ നാട്ടുകാര്‍ ആനയിച്ചത്.

പിന്നീടു നിരവധി കുറ്റവാളി സംഘങ്ങളെ വകവരുത്താന്‍ യുപി പൊലീസിനു കഴിഞ്ഞു. ജീവനു ഭീഷണിയാകുമെന്നു കണ്ടതോടെ പല കൊടുംകുറ്റവാളികളും ഒതുങ്ങി. യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ വാക്കുകള്‍ പ്രകാരം സംസ്ഥാനം ഇപ്പോള്‍ സുരക്ഷിതമാണ്. മറ്റു സര്‍ക്കാരുകളെ അപേക്ഷിച്ച് പൊലീസിന്റെ ആത്മധൈര്യം വര്‍ധിച്ചു. ഭീതിയുടെ സാഹചര്യമൊഴിഞ്ഞുവെന്നതു തന്നെ ആശ്വാസകരമാണെന്നും യോഗി പറയുന്നു.

